GÜNCELLEME - Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı

Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşini silahla öldüren zanlı, tutuklandı



Şüpheli U.K'nin (24) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.



Burada susma hakkını kullanan şüpheli adliyeye sevk edildi.



Polis, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.



U.K. çıkarıldığını hakimlikçe tutuklandı.



Zanlı, mahkemedeki savunmasında alacak meselesinden dolayı maktullerle tartıştığını, olay esnasında kendisini savunmaya çalıştığını iddia ettiği öğrenildi.



- Olay



Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki fırında, dün eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'e tabancayla ateş edilmişti.



Saldırıda Özlüer kardeşler hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçan U.K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

