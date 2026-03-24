        Nazillispor, 12-0 geriye düştüğü karşılaşmanın 58. dakikasında sahadan çekildi

        Nazillispor, Nesine 3. Lig 4. Grup'ta sahasında Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri ile yaptığı maçta 12-0 geriye düşünce 58. dakikada sahadan çekildi.

        Giriş: 24.03.2026 - 19:09 Güncelleme:
        Grupta 4 puanla son sırada yer alan ve küme düşmesi daha önce kesinleşen Nazillispor, 26. hafta mücadelesinde Pamukören Stadı'nda Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri ile karşılaştı.


        İlk yarıyı konuk ekip, 11-0 önde tamamladı.

        İkinci yarıya da hızlı başlayan Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri, 47. dakikada farkı 12'ye çıkardı.

        Karşılaşmanın 58. dakikasında Nazillispor Sportif Direktörü Emre Kamış'ın kararıyla ev sahibi ekip, sahadan çekildi.

        Bunun üzerine hakem Umut Nasrullah Özhelvacı tarafından müsabaka tatil edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

