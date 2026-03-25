Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da Bizans dönemine ait kitap ve tarihi eserler ele geçirildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen deri üzerine işlemeli kitap ile çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 10:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E'nin (50) adresine baskın düzenledi.

        Evde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen deri üzerine işlemeli 16 sayfalık kitap, Neolitik döneme ait mozaik taşı, Roma dönemine ait 4 santimetre uzunluğunda minyatür heykel ve tabanca ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

