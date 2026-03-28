Aydın'da zeytin ve incir ağaçlarını tahrip ettiği belirlenen şüpheli yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarını tahrip ettiği tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı.



İlçeye bağlı Gaffarlar Mahallesi'nde farklı kişiye ait 7 bahçede zeytin ve incir ağaçları tahrip edilmesi olayına ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olayı S.H'nin gerçekleştirdiğini belirledi.



Ekipler, şüpheli S.H'yi ikametinde gözaltına aldı.



- Olay



Koçarlı ilçesinde 25 Mart'ta farklı kişilere ait bahçelerdeki zeytin ve incir ağaçları tahrip edilmiş, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti.



Yapılan incelemede, çok sayıda ağacın kesildiği ve dallarının kırıldığı belirlenmişti.

