Aydın'da taşan çayın sularına kapılan sürücü kurtarıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Mergen Çayı'nın taşması sonucu suda mahsur kalan sürücü, yaklaşık 4 saat süren çalışmayla kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Y.H'nin kullandığı otomobil Arslanlı Mahallesi Mergen Çayı mevkisindeki köprünün altından geçerken sağanak nedeniyle taşan çay sularının içinde kaldı. Sürüklenen araçtan çıkmayı başaran Y.H. ağaç parçalarına tutundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD'ın lastik botla çaya indiği kurtarma çalışmaları yaklaşık 4 saat sürdü. Kurtarılan Y.H. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

