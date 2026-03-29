        Aydın'da taşan çayın sularına kapılan sürücü kurtarıldı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Mergen Çayı'nın taşması sonucu suda mahsur kalan sürücü, yaklaşık 4 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 09:10 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, Y.H'nin kullandığı otomobil Arslanlı Mahallesi Mergen Çayı mevkisindeki köprünün altından geçerken sağanak nedeniyle taşan çay sularının içinde kaldı.

        Sürüklenen araçtan çıkmayı başaran Y.H. ağaç parçalarına tutundu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        AFAD'ın lastik botla çaya indiği kurtarma çalışmaları yaklaşık 4 saat sürdü.

        Kurtarılan Y.H. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
