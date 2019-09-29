TFF 3. Lig 3. Grup Nazilli Belediyespor:3 - Altındağ Belediyespor:1

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TFF 3. lig 3. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ligin 5. hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Altındağ Belediyespor’u 31 mağlup etti.

Maçtan dakikalar;

Dk.4 Karşılaşmanın geneline hakim olan ev sahibi siyahbeyazlılarda Burak, ceza yayı çizgisinden vurduğu yerden şutla takımı 10 öne geçiren golü attı.

Dk.20Altındağ defansında yaşanan karambolde elle oynama sonucu kazanılan penaltıyı Sedat gole çevirdi: 20.

Dk.31 Altındağ defansında yaşanan karambolü değerlendiren Ufukcan’ın 20 metreden vurduğu sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 30.

Dk.69 Barış’ın 30 metreden kullandığı direkt serbest vuruşta top kaleci Zekeriya’nın uzandığı 90’la buluştu: 31.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi olmazken, Nazilli ekibi 31’lik galibiyetle rakiplerinin mağlubiyet aldığı haftada 11 puana ulaşırken, averajla Karacabey’in önüne geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

Stat: Nazilli

Hakemler: Ahmet Balkan , Mert Baykal *, Ozan Burak Akduman *

Nazilli Belediyespor: Zekeriya , Sinan *, Mehmet Ersavaş , Polat *, Volkan * (Dk.62 Oğuzhan *), Ufukcan *, Sedat * (Dk.84 Tayfun ?), Aziz *, Sergen *, İlyas *, Burak **

Altındağ Belediyespor: Kıvanç , Gürkan * (Dk.60 Coşkun *), Hüseyin , Uğur *, Barış *, Ahmet Buğrahan * (Dk.72 Doruk Ekin *), Emre , Yalçın Eycan *, Emrah *, Burak * (Dk.36 Fatih *), Semih *

Sarı Kart: Mehmet Ersavaş, Sergen, Zekeriya (Nazilli Belediyespor) Uğur, Ahmet Buğrahan, Gürkan, Hüseyin, Barış, Semih (Altındağ Belediye Spor)

Kırmızı Kart: Dk.90+3 Sergen (Nazilli Belediyespor)

Goller: Dk.4 Burak, Dk.23 (P) Sedat, Dk.31 Ufukcan (Nazilli Belediyespor) Dk.69 Barış (Altındağ Belediye Spor)

AYDIN 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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