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İncirliova Belediyesi'nin makam otomobili hacizden kaçırıldı

DHA

AYDIN'ın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, haciz konulan makam otomobilini, götürülmemesi için belediye binası önünden kaldırttı. Başkan Kaya, makam otomobilinin şu an başka yerde tutulduğunu belirterek, "İncirliova Belediyesi'nin onuru var. Borçtan dolayı belediyenin başka aracına haciz konulmadı. 'İllaki makam aracını alacağız' diye tutturuldu. Biz de aracı şu an başka yere kaldırdık" dedi.

AYDIN'ın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, haciz konulan makam otomobilini, götürülmemesi için belediye binası önünden kaldırttı. Başkan Kaya, makam otomobilinin şu an başka yerde tutulduğunu belirterek, "İncirliova Belediyesi'nin onuru var. Borçtan dolayı belediyenin başka aracına haciz konulmadı. 'İllaki makam aracını alacağız' diye tutturuldu. Biz de aracı şu an başka yere kaldırdık" dedi.
İncirliova Belediyesi'nde, 2014 yılında işten çıkarılan 87 kişi, Aydın İş Mahkemesi'nde dava açtı. Dava sürecinde kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesaiden kaynaklanan toplam 1 milyon 46 bin 215 lira alacağı olan işçilere 588 bin 248 liralık bölüm, belediye tarafından ödendi. Kısa süre önce sonuçlanan davayı kazanan işçiler, avukat aracılığıyla kalan alacaklarını da icra yoluyla tahsil etmek üzere girişim başlattı. Geri kalan 457 bin 967 liralık borç için Belediye Başkanı İYİ Parti'li Aytekin Kaya'nın makam aracına haciz konuldu. Kaya'nın 09 UC 001 plakalı makam otomobili için 26 Eylül Cuma günü yakalama kararı çıkarıldı.
POLİS, ÇEKİCİYLE ALMAYA GELDİ
Makam otomobilinin belediye hizmet binası önünde olduğu ihbarını alan polis, yakalama kararı bulunan aracı çekiciyle almaya geldi. Belediye yetkilileri, polislerin aracı götürmesini engellemek için 1 dozer, 1 ekskavatör ve belediyeye ait diğer araçlarla makam otomobilinin etrafını çevirip, götürülmesine engel oldu. Bunun üzerine polis, tutanak tutup, makam aracını alamadan gitti. Bu sabah ise makam otomobili, belediye personelince başka yere götürüldü. 
'İNCİRLİOVA BELEDİYESİ'NİN ONURU VAR'
Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Kaya, şunları söyledi:
"2014 yılında dönemin Belediye Başkanı Gürşat Kale 87 belediye çalışanının işten çıkardı. Bu işçilerin Aydın İş Mahkemesi'ne açtıkları tazminat davaları biz göreve gelmeden kısa süre önce sonuçlanmış. Önceki dönemde avukatlara az miktarda ödeme yapıldığı için icra işlemi başlatılmamıştı. Biz göreve geldikten sonra ödeme yapmamıza rağmen sürekli bizi icra yoluyla sıkıştırıyorlar. Bizden her para istediğinde biz 25-30 bin lira gibi ödeme yapmışız. Şu ana kadar yaklaşık 589 bin lira ödemişiz. Yaklaşık 458 bin lira da bizde alacakları kaldı. Buna rağmen makam aracına haciz konulup, yakalama kararı çıkarıldı. Zaten ben bu makam aracına binmiyorum. Genellikle kendi aracımı kullanıyorum. Araç çoğunlukla belediye önünde duruyor. İncirliova Belediyesi'nin onuru var. Borçtan dolayı belediyenin başka hiçbir aracına haciz konulmadı. 'İllaki makam aracını alacağız' diye tutturuldu. Biz de aracı şu an başka yere kaldırdık. Salı günü yapılacak toplantıda bu aracı hizmet aracı olarak Belediye Meclisi'nden geçireceğiz. Kararı da gerekli yerlere vereceğiz. Bu defa ne yapacaklar bakalım?"
'ARACI GÖTÜRMELERİNE, İŞ MAKİNELERİYLE ENGEL OLDUM'
İlçe Emniyet Müdürü'nün dün saat 19.00 sıralarında kendisini 15 kez aradığını belirten Başkan Kaya, "Kendisine döndüm. Makam aracının yakalaması olduğunu ve belediyenin önünden kaldıracağını söyledi. Polisleri, belediyenin önüne yığmış. Ben de buna izin vermeyeceğimi söyledim. Telefonda kısa süreli  tartışma yaşadık. Belediyeye ait iş makineleri ve diğer araçları belediyenin önüne yığdım, makam aracını götürmelerine engel oldum. Bunun üzerine polisler de gitmek zorunda kaldı" diye konuştu.
Öte yandan polislerin makam aracını almaya geldiği anlar ise belediyenin güvenlik kameralarınca aneban kaydedildi. 

AYDIN

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 06:57
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 16:23
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  • YATSI 20:16
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