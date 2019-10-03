Aydınlı miniklerden, kardeşlerine kocaman yardım eli

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Aydın Mimar Sinan Anaokulu’nun minik yürekleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Karpuzlu’da kendileri gibi minik kardeşlerine eğitim materyali yardımında bulundu.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, Mimar Sinan Anaokulu öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında okul öğretmenlerinin önderliğinde yardım kampanyası başlattı. Minik öğrenciler proje kapsamında oyuncaklarını ve hazırlanan eğitim materyallerini kendi akranları ile paylaşmanın mutluluğunu paylaştı. Karpuzlu Çobanisa Hakim Ahmet Akgün Anasınıfı’na uzanan yardım eli ile toplanan oyuncak ve temin edilen eğitim materyalleri okula teslim edildi.

Oyuncaklarına ve eğitim materyallerine kavuşan Çobanisa Hakim Ahmet Akgün Anasınıfı öğrencileri akranlarına teşekkür etti.

AYDIN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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