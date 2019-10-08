Aydın'da otomobil incir bahçesine uçtu: 6 yaralı 

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- AYDIN'ın Buharkent ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, incir bahçesine uçtu. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında DenizliAydın karayolunun kırsal Savcıllı ve Kızıldere mahallelerinin arasında meydana geldi. Aydın yönüne giden Ebuzer Egemen Dursun (42) yönetimindeki 35 HK 205 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp incir bahçesine uçtu. Kazada, sürücü Dursun ile yanındaki Havva (39), Adil (7), Abdülaziz (13), Hafsa (7) ve Muhabbet Dursun (74) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



AYDIN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:43

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