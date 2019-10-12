5 yıl hapisle aranan zanlı Kuşadası’nda yakalandı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

– Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin suçlu veya suçluları yakalamak amacıyla başlattıkları çalışmalar neticesinde, Cumhuriyet Mahallesi civarında durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu. Şüphelinin yapılan sorgulamasında isminin Ç. Y. Olduğu, "Gece vakti yağma" suçunda arandığı ve 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adlı makamlara sevk edilen Ç.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:44

YATSI 19:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.