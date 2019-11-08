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Aydın’da 22 bin araca 8 milyon lira ceza kesildi

İHA

Aydın’da 22 bin araca 8 milyon lira ceza kesildi

Aydın’da, geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde yapılan denetimlerde kusurlarından dolayı 22 bin 52 araca 8 milyon 191 bin 315 TL ceza kesildi.
Aydın’da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2019 yılı Ekim ayı içerisinde toplam 163 bin 585 araç kontrol edildi. Bu araçlardan kusurlu bulunan 22 bin 52 araca 8 milyon 191 bin 315 TL para cezası tatbik edildi.
Ekim ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu 287 sürücü trafikten men edildi. Kusurlarından dolayı 642 sürücünün ehliyetine el konulan denetimlerde, 2 bin 592 araç trafikten men edildi.
Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2019 Ekim ayı içerisinde Aydın ili sınırlarında maddi hasarlı 246, yaralamalı 337, ölümlü 3 olmak üzere toplam 586 trafik kazası meydana geldi. 445 kişinin yaralandığı kazalarda, 3 kişi de hayatını kaybetti.

AYDIN

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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