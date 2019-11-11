Aydın'da 100 bin fidan toprakla buluşturuldu

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan 'Geleceğe nefes ol' kampanyası kapsamında Aydın'da 17 ilçede ve 34 noktada 100 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Efeler İlçesi kırsal Ovaeymir Mahallesi'ndeki fidan dikim noktasında yapılan törende 44 dekar alanda 3 bin fidan Aydın Valisi Yavuz Köşger, AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz ve Rıza Posacı, daire müdürleri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, jandarma, polis, sağlık ekipleri ile vatandaşların katılımı ile gerçekleşti. İl genelindeki çeşitli okullardan gelen öğrenciler ilk kez fidan dikmenin heyecanını yaşadı. Yörük ve efe kıyafeti giyerek dikmeye gelenlerde dikkat çekti. Polis, jandarma ve sağlık ekipleri de öğrenciler gibi kendilerine ayrılan alanlarda fidanlarını dikti.

'ORMANLARINDAN BİR DAL KESENİN BAŞINI KESERİM DİYEN ECDADIN TORUNLARIYIZ'

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada, dünyada bir ilki gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bizim milletimizin ezelden beri ağaca, ormana ve yeşile olan sevgisi muhabbeti ile bağlılığı hepimizce malumdur. Kapımızın eşiği, bebeğimizin beşiği ve soframızın kaşığı diye bahsederiz ormandan. 'Ormanlarından bir dal kesenin başını keserim' diyen bir ecdadın torunlarıyız. Ağaca verdiğimiz önemi tüm dünya biliyor. '11.11. 2019' tarihinde ülke genelinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz. Ülkemizin topraklarının yüzde 29'u, Aydın'ın ise yüzde 40'ı ormanlarla kaplıdır. 100 bin fidanı Aydın'da toprakla buluşturuyoruz. Gençler size emanet edeceğimiz ülke bu şekildedir. Siz bu noktadan daha ileriye taşıyacaksınız. Buna inanıyor ve güveniyoruz. Geleceğimizi sizlere emanet ediyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLER FİDANLARI ELLERİYLE DİKTİ

Okullardan gelen öğrenciler kendilerine ayrılan alanlarda fidanlarını tek tek dikti. Osman Yozgatlı Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Yusuf Çiftçi, "Bugün 11 milyon ağaç kampanyasına katkı yapmak için buradayız. Bir fidan da ben diktiğim için mutluyum" derken, ikizi Arda Çiftçi ise, "Geleceğe nefes ol projesi kapsamında toplandık. Elimdeki bu fidanı toprakla buluşturacağım. Türkiye'de fidan sayısını artıracağız" dedi.

Aydın Yörük Efe Kültür Derneği Başkanı Muhsin Aydoğdu da, "Ormanlarımızı güçlendirmek için fidan dikimindeyiz. Biz Yörüklerin ormansız yani doğa olmadan yaşaması mümkün değildir. Doğayı sevdiğimiz ve koruduğumuz için, çoğaltmak için buradayız" dedi.FOTOĞRAF



AYDIN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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