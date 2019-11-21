Pamuk üreticisinin sorunları Meclis gündemine taşındı İYİ Partili Sezgin’den pamuk üreticisine destek çağrısı Aydın Adnan Sezgin: “Pamukta destek 1,25 liraya çıkmalı” “Pamuk üreticileri enflasyona ezdiriliyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Pamuk üreticisinin sorunları Meclis gündemine taşındı İYİ Partili Sezgin’den pamuk üreticisine ...

İHA

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, pamuk üreticilerinin yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşıdı.

Pamuk üreticisinin sorunları Meclis gündemine taşındı İYİ Partili Sezgin’den pamuk üreticisine destek çağrısı Aydın Adnan Sezgin: “Pamukta destek 1,25 liraya çıkmalı” “Pamuk üreticileri enflasyona ezdiriliyor”

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, pamuk üreticilerinin yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşıdı.
Aydın Sezgin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergede, ülkemizin pamuk üretiminin azaldığını ve pamukta dışa bağımlı hale gelindiğini vurgulayarak, üreticilerin desteklenmesi çağrısı yaptı.

Aydın Milletvekili Sezgin, 2002 yılından itibaren pamuk ekim alanları 721 bin 77 hektardan 518 bin 634 hektara kadar gerilediğini belirterek, tekstil ve hazır giyim sektörlerinin yüzde 60 oranında pamuğa bağımlı olması nedeniyle, ülkemizin pamuk ithal etmek zorunda kaldığını vurguladı.

2017 yılında 1.67 milyar dolar karşılığında 914 bin ton pamuk ithalatı yapıldığının altını çizen Sezgin, hammaddeye ek olarak iplik ve kumaş ithalatı da eklendiğinde, yılda yaklaşık 5 milyar dolar döviz kaybı yaşandığını belirtti.

İYİ Parti Milletvekili Sezgin, pamukta dışa bağımlılıktan kurtulmak amacıyla pamuk üretiminin ve üreticilerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, Bakan Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti:
“Ülkemizde pamuk prim desteklerinin, ABD ve Çin gibi pamuk üreticisi ülkelerde olduğu gibi enflasyon oranında artırılması ve üreticinin enflasyona ezdirilmemesi yönünde bir çalışma yürütülmekte midir? Üretim maliyetlerinin artmasına neden olan aşırı gübreleme, ilaçlama ve sulama gibi faktörlerin ortadan kaldırılması amacıyla pamuk bölgelerinde kapsamlı ve planlı eğitim faaliyetleri yapılmakta mıdır? 6 milyon kişinin geçim kaynağı olan pamuk sektöründe, üreticilerin refah seviyesini yükseltecek ve mağduriyetleri giderecek bir çalışmanız var mıdır? Pamuk üreticilerine verilen kilogram başına destek 80 kuruş, mazot desteği ise dekar başına 45 liradır. Üreticilerin kilogram başına desteğin 1,25 TL’ye, mazot desteğinin ise 75 liraya çıkartılması talebi bulunmaktadır. Bu yönde bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Pamuk üretiminde yaşanan bunca sıkıntıya rağmen, üreticilere sağlanan dekar başına desteklerin 500 kilogram ile sınırlanmasının sebebi nedir? 2004 yılında toplam pamuk üretiminin yüzde 30’undan fazlası Aydın’da gerçekleştirilmekteyken, bu oran hızla yüzde 3 düzeylerine gerilemiştir. Bunun nedenleri ile ilgili bir araştırma yapılmış mıdır? Kütlü pamuğu lif haline getirmek için üreticilerin aldığı çırçırlama hizmeti yüzde18 KDV’ye tabidir. Üreticilerin maliyetlerini düşürmek amacıyla çırçırlama hizmetinde KDV’nin yüzde1’e düşürülmesi talebi karşılanacak mıdır? Yerli pamuk çeşitlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla, yerli pamuk tohumculuğunu teşvik etmeye yönelik olarak vergi muafiyeti getirilmesi yönünde bir çalışmanız bulunmakta mıdır?”

AYDIN

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşinin cenazesiyle 3 gün yaşadı
YEREL HABERLER Eşinin cenazesiyle 3 gün yaşadı
Aydınlı kooperatif ve kadın girişimciler, Türkiye Kooperatifler Fuarına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Aydınlı kooperatif ve kadın girişimciler, Türkiye ...
Aydın Ekonomi Kulübü ve ADÜ işbirliğinde ‘Yörük Ali Efe’ sempozyumu düzenleniyor
YEREL HABERLER Aydın Ekonomi Kulübü ve ADÜ işbirliğinde ‘Yörük Ali ...
Geleceğin şefleri hünerlerini sergiledi Davutlar MYO öğrencileri yemek yarışmasında büyük başarı elde etti
YEREL HABERLER Geleceğin şefleri hünerlerini sergiledi Davutlar MYO ...
Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ‘Fuat Sezgin’ paneli
YEREL HABERLER Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ‘Fuat Sezgin’ ...
Köşk MYO’dan yaşlı çınarlara ziyaret
YEREL HABERLER Köşk MYO’dan yaşlı çınarlara ziyaret
Balat’ta yüzler gülüyor
YEREL HABERLER Balat’ta yüzler gülüyor
Fiyatlar dip yapınca ıspanak üreticisi perişan oldu Fiyatı 3 liradan 1 liraya düşen ıspanak, maliyeti karşılamaz oldu
YEREL HABERLER Fiyatlar dip yapınca ıspanak üreticisi perişan ...
Aydın Özel Harekat doğal afetlere hazır
YEREL HABERLER Aydın Özel Harekat doğal afetlere hazır
Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti
Nazilli Belediyesi logo yarışmasının süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi logo yarışmasının süresi uzatıldı
Aydın’da yağışla birlikte hava sıcaklıkları düşecek
YEREL HABERLER Aydın’da yağışla birlikte hava sıcaklıkları düşecek
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'deki çalışmalarında hız kesmiyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'deki ...
Türk Kadınlar Konseyi Derneği Efeler’de toplandı
YEREL HABERLER Türk Kadınlar Konseyi Derneği Efeler’de toplandı
Nazilli Kent Konseyi'nden Başkan Özcan'a ziyaret
YEREL HABERLER Nazilli Kent Konseyi'nden Başkan Özcan'a ziyaret
Aydın, Denizli ve Muğla’daki muhtarlarla anket çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Aydın, Denizli ve Muğla’daki muhtarlarla anket ...
İntihar eden doktor adayının babası: Panik atak hastasıydı
YEREL HABERLER İntihar eden doktor adayının babası: Panik atak ...
Kuşadası’na 9 bin 866 metrekare yeni yeşil alan
YEREL HABERLER Kuşadası’na 9 bin 866 metrekare yeni yeşil alan
Güç birliğinden hizmet doğuyor
YEREL HABERLER Güç birliğinden hizmet doğuyor
Aydın MHP’den Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Aydın MHP’den Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı
Nazilli Belediyesi mahalleleri Türk Bayraklarıyla donatıyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi mahalleleri Türk Bayraklarıyla ...
Çifte cinayette kızını yitiren acılı baba DHA'ya konuştu
YEREL HABERLER Çifte cinayette kızını yitiren acılı baba DHA'ya ...
Huzurevinden kaçmak için balkondan atlayan yaşlı kadın tellere saplandı
YEREL HABERLER Huzurevinden kaçmak için balkondan atlayan yaşlı ...
Defineciler tarihi alanlara dadandı Binlerce yıllık tarih zarar gördü
YEREL HABERLER Defineciler tarihi alanlara dadandı Binlerce yıllık ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X