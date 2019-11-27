Karayolunda kamyon devrildi, yol saatlerce trafiğe kapalı kaldı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Söke'nin Sazlı Mahallesi yakınlarında SökeAydın karayolunda meydana gelen kazada mobilya yüklü kamyon devrildi. Yolun tek taraflı kısmı uzun süre trafiğe kapalı kaldı, trafik tek şeritten sağlandı.

Edinilen bilgiye göre; İzmir'den Didim istikametine seyreden 35 MNB 94 plakalı kamyonun sürücüsü Mehmet Erdem, Sazlı Mahallesi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon ve arkasındaki römork devrilerek AydınSöke karayolunu kapattı. Kazada, kamyon sürücüsü Mehmet Erdem hafif şekilde yaralanırken, o sırada başka aracın olmaması büyük bir faciayı önledi.

AYDIN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:28

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