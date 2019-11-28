Çiftçi eğitimleri Reisköy’de devam etti

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından devam eden çiftçi eğitimleri kapsamında Germencik Reisköy Mahallesi’nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İl Müdürlüğümüz Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürümüzce, 2020 yılında uygulanması planlanan ve Bakanlığımıza bildirilen, Reisköy Mahallesi Mera Islah ve Amenajman Projesi ve Yonca Yetiştiriciliği konusunda Germencik Reisköy Mahallesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda uygulamaya geçirilecek olan Mera otlatma birliklerinin işbirliği ile ıslah projesi başlatılıp meralarda düzenli otlatma ile erozyon başta olmak üzere işgal, çoraklaşma sorunları ile mücadele, uygun sulama olanakları, tam kapasite ile mera kullanımının et ve süt üretimine, hayvan hastalıkları ile mücadeleye, verimliliğe etkisi anlatıldı” denildi.

AYDIN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:29

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