Evde ele geçirilen 1 kilo 370 gram esrara 1 gözaltı

- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 1 kilo 370 gram kubar esrar ele geçirildi. Ev sahibi Abdullah A., gözaltına alındı.
Nazilli'de jandarma ekipleri, uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisine ulaştıkları Gedikli Mahallesi'nde bir eve, dün saat 19.30 sıralarında operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 1 kilo 370 gram esrar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu bulundurup sattığı gerekçesiyle Abdullah A. gözaltına alındı. Abdullah A.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
AYDIN
28 Kasım 2019 Perşembe
- İMSAK 06:29
- GÜNEŞ 07:55
- ÖĞLE 13:01
- İKİNDİ 15:36
- AKŞAM 17:58
- YATSI 19:18