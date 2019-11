My Kolej’in tüm eğitim kurumları ‘Beyaz Bayrak’ almaya hak kazandı

– Aydın Özel My Kolej bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise kurumlarının tamamı ‘Beyaz Bayrak’ almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ile Mili Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “Beyaz Bayrak” işbirliği protokolü kapsamında Aydın Özel My Kolej’in yaptığı müracaat bakanlık yetkilileri tarafından değerlendirildi.

My Kolay bünyesinde bulunup projeye müracaat eden okullarda gerçekleştirilen denetimler sonucu 100 puan üzerinden 90 ve üzeri puan alan anaokul, ilkokul, ortaokul ve liseye 3 yıl için geçerli olan, okul sağlığını ve temizliğini simgeleyen “Sertifika”, “Beyaz Bayrak” ve “Pirinç Levha” verildi.

Kurum bünyesindeki 4 okulun birden gösterdiği başarının kendilerini çok memnun ettiğini belirten Aydın My Kolej Kurucu Müdürü Fatih Karahan, "Anaokulumuzdan liseye kadar tüm kademelerde ‘Beyaz Bayrak’ almaya hak kazandık. Bir okul için Beyaz Bayrak almak çok anlamlı. Bu başarıda emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve personelimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

