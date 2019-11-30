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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt: 0-3

DHA

-SALON: Mimar Sinan

-SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ezgi (xx), Balkestein (xx), Hande (xx), Meryem (xx), Plak (xx), Sobolska (xx), Bihter (xx), Semra (x) Ecem (x), Duygu (x)
ATLASGLOBAL YEŞİLYURT: Gözde (xxx), Buket (xxx), Tuğba (xxx), Koolhaas (xx), Loana (xxxx), Derya (xxx), Ayça (xxx)
SETLER: 22-25, 15-25, 19-25
SÜRE: 79 dakika (26, 25, 28)VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, ilk yarının son maçında evinde Atlasglobal Yeşilyurt'a 3-0 mağlup oldu. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 22-25, 15-25 ve 19-25'lik skorlarla sona erdi.
Aydın ekibi devre arasına 11 maçta 5 galibiyet, 6 yenilgiyle girerken, konuk takım ilk yarıda 6 galibiyet, 5 mağbuliyet aldı.

AYDIN

30 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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