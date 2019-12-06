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DSİ, Sarıçay Barajı için ilk kazmayı vurdu AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz; “Yaparsa ak ...

İHA

AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Aydın ziyaretinde talimat vermesi üzerine DSİ tarafından başlatılan Sarıçay Barajı çalışmaları kapsamında şantiye kurulumunun başladığını belirtti.

DSİ, Sarıçay Barajı için ilk kazmayı vurdu AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz; “Yaparsa ak parti yapar”

AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Aydın ziyaretinde talimat vermesi üzerine DSİ tarafından başlatılan Sarıçay Barajı çalışmaları kapsamında şantiye kurulumunun başladığını belirtti.

Geçtiğimiz Ağustos ayında ihalesi yapılan Sarıçay Barajı’nın ihale onay sürecinin tamamlanmasının ardından şantiye kurulum çalışmalarına da başlandığını belirten AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz, “Kuşadası ve Söke ilçeleri ile Davutlar ve Güzelçamlı Beldeleri içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının tamamına yakını yeraltı su kaynaklarından karşılanmaktadır. Ancak bu yerleşim yerlerinde yaz aylarındaki turizm yoğunluğu nedeniyle yaklaşık 10 kat artan nüfusun su ihtiyacının mevcut kaynaklardan karşılanması olanaksız hale gelmekte ve yeni su kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple yerleşim yerlerinin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılayacak olan Sarıçay Barajı’nın DSİ Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında ihalesi yapılmıştı. İhale onay sürecinin tamamlanmasından sonra, 25 Eylül 2019 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmış olup şantiye kurulum çalışmaları devam etmektedir. İş kapsamında baraj gövdesi ve rezervuar alanında kamulaştırılacak alan 400 hektarlık olup bu kesimlerde herhangi bir yerleşim yeri bulunmamaktadır. Sarıçay Barajın’ın bugünkü rakamlarla güncel maliyeti 350 milyon TL olup, isale hatları, depolar, terfi merkezi ve arıtma tesisleri ile birlikte projenin toplam maliyeti 516 Milyon TL’dir. Tüm maliyetlerin tamamının DSİ tarafından karşılanacak olan Sarıçay Barajı, Kuşadası, Söke ve bölge halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde vaatleri arasında Sarıçay Barajı’nın da olduğunu belirterek, bu güne kadar baraj ile ilgili bir çivi dahi çakılmadığını savunan Yavuz, şöyle konuştu:
“Yaparsa yine AK Parti yapar. DSİ, bu güne kadar Sarıçay Barajı’nı çoktan yapmıştı. Ama gelin görün ki, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, 2014 yerel seçimleri sürecinde kendi projeleri içerisinde Sarıçay Barajı yapımının olduğunu ve Sarıçay Barajı projesinin o dönemki rakamlarla 90 Milyon TL’ye mal olacağını, DSİ’nin bu işe karışmamasını istemişti. Şimdi bakıyoruz, aradan geçen bunca yıla rağmen Sarıçay Barajı ile ilgili herhangi bir çalışma halen daha yapılmadı. Özlem hanım hatırlarsanız 2014 yerel seçimlerinde 133 tane projesi olduğunu ve hepsini hayata geçireceğini açıklamıştı. 2019 seçimlerinde bırakın yeni vaatlerini 2014 yılında açıkladığı 133 projeden kaçını hayata geçirdiğini açıkladığını duymadık. Neyse ki, AK Parti var. Biz söz verdik mi yaparız. Aydın Kuşadası ve Söke Yöresi İçmesuyu Projesi kapsamında, Güzelçamlı, Davutlar mahallelerimiz ile birlikte Kuşadası’nın yanı sıra Söke’mize yılda 20,75 milyon m3 memba kalitesinde içme suyu sağlayarak, 2060 yılına kadar ki içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılamak üzere Sarıçay Barajı; Bağarası/Çalışlı mahallemizin 1,5 km güneyinde bulunan Sarıçay deresi üzerine yapılacaktır. Sarıçay barajımız, silindirle sıkıştırılmış beton tipinde, 124,5 mt yüksekliğinde ve 66 milyon m3 depolama kapasitesine sahip olacaktır. Şuan için barajın yapılacağı alanda DSİ tarafından şantiye çalışmaları devam ediyor. Cumartesi günü nasip olursa, DSİ Bölge Müdürümüz ile birlikte önce Sarıçay Barajının şantiye yapımını, sonra da sırasıyla Kisir Deresi ve Söke Çayı ile ilgili yerinde incelemelerde bulunacağız. Bizler çalışıyoruz, güzel şehrimize marka değer kazandırmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz”

AYDIN

06 Aralık 2019 Cuma

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