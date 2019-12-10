Kuşadası EKODOSD’dan ekoturizm gezisi

Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği “VişneliNazarköy” ekoturizm gezisi düzenledi.

Etkinliğe Dernek başkanı Bahattin Sürücü ve çok sayıda dernek üyesi katıldı. Vişneli köyünden başlayan yürüyüş sırasıyla Nif dağı etekleri, Kurudere Kanyonu, Nazarköy, Çiniliköy müzesi ve son olarak Alaş Kımızı At Çiftliği’nde son buldu. Etkinlikte dernek üyeleri bol bol hatıra fotoğrafı çekti, ziyaret noktalarındaki çeşitli yer ve eserleri inceledi.



Etkinlikte Uluslararası Kadınlar Dayanışma Birliği Dünya Genel Başkanlığı da yapan, dünyaca ünlü sanatçı Ümran Baradan'ın kurduğu Çiniliköy Müzesi 49 ülkeden tanınmış sanatçıların seramik, heykel, resim ve çini çalışmalarından oluşan bine yakın eserin yer aldığı müzeyi ziyaret eden dernek üyeleri müzede yer alan eserleri hayranlıkla izledi. Müzeden sonra Alaş Kımızı At Çiftliği’nde Türk boylarının doğup büyüdüğü Otağın benzerinin bulunduğu restoranta giden katılımcılar burada Kımız’ın hikayesini dinledi ve mekanın kendisine özgün yemeklerini yedi.



Etkinlik sonunda konuşma yapan dernek başkanı Sürücü, katılımcılara teşekkür ederek “Düzenlemiş olduğumuz bu ekoturizm yürüyüşünde birden fazla noktada çeşitli ziyaretler gerçekleştirdik. Yürüyüş sırasında, Vişneli köyünün kızılçam ormanlarının temiz havasını içimize çekerek, Nif Dağı’nın beyaz bulutlar içinde kalan vahşi kayalıklarını gözlemleyip, Kurudere Kanyonu’ndan gelen suların sesini dinleyip yürüyüşümüzü tamamladık. Muhteşem doğanın içerisinde, hem kentin çevresindeki doğal alanlarda gördüğümüz gibi, burada da çağımızın en büyük sorunlarından biri olan çöplerle karşılaştık” dedi.

AYDIN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:39

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