Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulıa’dan Söke ziyareti

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulıa Söke Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Ziyarette Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, Meclis Başkanı Veysel Kara, Ticaret Odası Meclis Üyelerinin yanı sıra Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan da bulundu.

Temmuz ayında gerçekleşen Söke Ticaret Odası ziyareti sonrasında Başkonsolos Papoulıa’nın iadei ziyaret yaptığını belirten Haluk Kutlay; “Konuklarımız bizleri onurlandırdılar” dedi.



Söke’de olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulıa; “Söke gerçekten büyük bir ticaret alanı ve üretim merkezi, ekonomik açıdan da önemli bir bölge. Söke tarihi ve kültürel açıdan da önem taşıyan bir bölge. Daha önceki görüşmelerimizde iki ülke arasında kültürel ve turizmi geliştirmek üzere fikir alışverişi yapmıştık. İki ülke halkı arasında çok ortak nokta ve düşünce var. Konsolosluğumuz İzmir’de fakat 12 il’e bakıyoruz. Marmara’dan başlayıp, Antalya’ya kadar tüm kıyı şeridini kapsıyor. Toplam nüfusu 50 milyon kişiyi kapsıyor. Söke’nin vize ofisi talepleri oldu. Elbette vize kolaylığı dostluk ve ilişkilerin arttırılması için çok önemli. 2018 yılından itibaren İzmir dışında 7 ofis oluşturduk. Ayvalık, Çeşme ve Kuşadası ofislerimiz oluştu. Vize konusunda elimizden gelen kolaylığı gösteriyoruz” dedi.



Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay; “Yaptığımız görüşmeler iki dost ülke arasında hem ticaret hem de kültürel işbirlikleri açısından çok önemliydi, biz bunları hep takip ettik. Sayın Papoulıa’nın AB ülkeleri arasında vize konusunda rekortmen bir başkonsolos olduğunu biliyoruz. Kendilerinden mobil vize ofisi talebimiz olmuştu. Bir de Söke’den iki ülke arasında sınır ticareti yapabilir miyiz konusunu konuşmuştuk. Yunanistan ile kardeş oda girişimlerimiz de olmuştu. Ekonomik ve kültürel ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz” dedi.

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan; “Bizler iki ayrı ülkeyiz ancak tarihi ve kültürel olarak çok ortak noktamız var. Ticaret Odamızın yaptığı girişim iki ülke arasındaki ticaret ve dostlukların gelişmesi için çok önemli. Bu anlamda Ticaret Odası yönetimi ve sayın başkonsolosumuza çok teşekkür ediyorum. Biz de Söke Belediyesi olarak burada sacayağının bir parçasıyız. Belediye olarak üzerimize düşen her noktada yanlarındayız” dedi.

Başkonsolos Papoulıa güzel sözlerinden dolayı Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan’a ayrıca teşekkür etti.

Ticaret Odası’nın ardından Söke ilçe merkezinden yürüyerek tarihi Kemalpaşa Mahallesi’ne giden heyet, burada bulunan tarihi Rum evlerini gezdiler. Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay ve Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan Kemalpaşa Mahallesi ile ilgili Başkonsolosu Argyro Papoulıa’ya bilgi verdiler.

AYDIN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:39

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