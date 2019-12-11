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Didim Zeytin Festivalini destekleyen kurumlar onurlandırıldı

İHA

Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim Ziraat Odası işbirliğiyle 5 yıl aradan sonra Ekim ayı içerisinde yeniden gerçekleştirilen Didim Zeytin Festivaline katkı verenler ödüllendirildi.

Didim Zeytin Festivalini destekleyen kurumlar onurlandırıldı

Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim Ziraat Odası işbirliğiyle 5 yıl aradan sonra Ekim ayı içerisinde yeniden gerçekleştirilen Didim Zeytin Festivaline katkı verenler ödüllendirildi.
Aydının Didim ilçesinde Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen ve 3 gün süren Didim Zeytin Festivaline katkı sunan ve destek veren kurum ve kuruluşlar ile sponsorlar ve emek verenler ödüllendirildi.
Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül törenine Kaymakam Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım, Başkan yardımcıları, oda başkanları ve temsilcileri ile kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Törende konuşan İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz Didim’in kalkınması konusunda herkesin işbirliği içerisinde olduğunu belirterek, Didim’in yaşanılacak ve yaşlanılacak bir yer olduğunu belirtti. Festivalde güzel bir sonuç elde edildiğini kaydeden Türköz,”Festivalimizin üzerinde durursak ve ince rötuşlar yaparak bölgenin en etkin festivallerinden birisi olmaya aday; Aydın’da zeytin varlığı fazla ve bizde de bu rakam artıyor. İlerleyen süreçte daha güzel olacak.”dedi.
Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım ise 4. düzenledikleri festivalin uzun bir aradan sonra yeniden yapılmasının önemli olduğunu belirterek “Bu festival noktasında netice itibariyle yabancı konuklarımıza karşı yüz akıyla çıktık.”dedi. Yıldırım emeği geçenlere teşekkür ederken festivalde belirlenen bütçenin altında festivali gerçekleştirdiklerini de kaydetti. Belediyenin hazırladıkları bütçenin birçoğunu belediyenin karşıladığını kaydeden Yıldırım, Başkan Atabay ve ekibine emekleri için ayrıca teşekkür etti.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Festivalde eksiklerimizi ve neler yapabileceğimi gördük. Bu tip organizasyonları dışarıya açmamız lazım. Zeytin kutsal bir meyve ve bu değeri tüm insanlığa sunmamız gerekiyor. Biz Didim’i tanıtıcı noktasında ustalık dönemine geçtiğimizi düşünüyoruz. Bu noktada Vegan festival, Yöresel dernekler festivali, Zeytin Festivali ve Triatlon yarışmaları bu noktada önemli. Biz yapacağımız işlerden rol çalmayacağız. Bu bir evrim meselesi ve hep beraber Didim’in faydasına yapılacak organizasyona adam gibi çalışarak destek olmalıyız. Başarısı da eksisi de Didim’e yazılıyor. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından festivale katkı sunan Kaymakam Türköz, Başkan Atabay, Oda Başkanı Yıldırım ve İlçe Tarım Müdürü Alamettin Hatipoğlu’na teşekkür şilti verildi. Festivale katkı sunan kurum ve kuruluş temsilcileri ile sponsorlara ve katkı sunanlara teşekkür belgesi ile içerisinde zeytin ve zeytin yağının yer aldığı hediye paketleri verildi.

AYDIN

11 Aralık 2019 Çarşamba

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