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Kuşadası’nda Ekoturizm toplantısı yapıldı

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde "Kuşadası Makiliklerinin ve Yaban Hayatının Korunması İçin köylerde Ekoturizmin Yaygınlaşması Projesi"nin Ekoturizm planı çözümler toplantısı yapıldı.

Kuşadası’nda Ekoturizm toplantısı yapıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde “Kuşadası Makiliklerinin ve Yaban Hayatının Korunması İçin köylerde Ekoturizmin Yaygınlaşması Projesi”nin Ekoturizm planı çözümler toplantısı yapıldı.
Proje ile Kuşadası’nda makiliklerin ve yaban hayatın korunması için, köylerde Ekoturizm kapasitesinin artırılmasının planlandığı toplantıda, Kuşadası’nın kıyılarında yoğunlaşan kitle turizmi, kırsal alandaki köylere ve doğal alanlara yayılıp ve doğal dokuyu bozma potansiyeline sahip olduğu belirtildi. Kuşadası Tüllüşahı gibi doğal değerleri ve kırsal dokuyu korumak, sürdürülebilir kullanımı ve korumakullanma dengesini sağlamak üzere Ekoturizm kapasitesinin artırılmasını hedeflenirken, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası’nda, halen önemli seviyede tarımsal faaliyetin bulunması Ekoturizm ve tarımsal turizm gibi alternatif turizm modellerinin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar barındırdığı ifade edildi.
Bununla birlikte Kuşadası’nın sahip olduğu Milli Park ve kent merkezinden çokta uzakta olmayan köylerdeki zengin ekosistemi ile önemli bir Ekoturizm merkezi olmaya aday olduğu açıklandı.
Ocak ayında yapılacak final toplantısıyla, Ekoturizm planı hazırlanacak.
Toplantıya; Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Belediyesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezi, Kuşadası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürlüğü, TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu Başkanlığı, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği (KODER), Aydın Rehberler Odası(ATRO), Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK) temsilcileri, Soğucak Muhtarı Mehmet Bozok ve Kirazlı Muhtarı Mehmet Mersin katıldı.

AYDIN

16 Aralık 2019 Pazartesi

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