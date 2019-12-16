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Başkan Özcan, inşaat mühendisleri ile dayanışma ve kaynaşma kahvaltısında buluştu

İHA

Başkan Özcan, inşaat mühendisleri ile dayanışma ve kaynaşma kahvaltısında buluştu

Aydın İnşaat Mühendisleri Odası, Nazillili üyeleri ve aileleri, Hangar Cafe’de düzenledikleri kaynaşma ve dayanışma kahvaltısında bir araya geldi.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, inşaat Mühendisleri ve aileleri ile sabah kahvaltısında buluştu. Kahvaltıya Başkan Vekilleri Mustafa Tınas, Soner Yelkovan, Aydın İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri Serhat Oymak, Nalân Büyük Kırlı, Bülent Öz, İMO Aydın Şube Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yenipazarlı, Nazilli Temsilcisi Murat Benzet, Mustafa Düzgün, İmar ve Şehircilik Müdürü Abdullah Tamer Göer Aydın İnşaat Mühendisleri Odasının Nazillili üyeleri ve aileleri katıldı.
Şehir planlaması konusunda mimar ve mühendislerin görüşünün önemli olduğunu ve bu konuda alınacak kararlarda birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapan Başkan Özcan; “İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi, Nazilli Temsilciliği'nin düzenlediği kaynaşma ve dayanışma kahvaltısında iMO Aydın Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Gürkan Yenipazarlı, Nazilli Temsilciliği'nin üye ve aileleriyle bir aradaydık. Şehrimizin kentsel dönüşümüne ve gelişimine ilişkin istişare etme fırsatı bulduk. Bu güzel organizasyon için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Yenipazarlı, "Nazilli temsilciliğimizdeki üyelerimizin birbirlerini tanımaları, kaynaşmaları için böyle bir kahvaltı düzenledik. Bu kahvaltıya katılan Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan, Başkan Vekillerimiz ve üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

AYDIN

16 Aralık 2019 Pazartesi

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