Öğretmen adaylarından örnek proje

"Ben hep hiphop'tım"

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi öğretmen adayları, Dr. Öğretim Üyesi Berker Bulut danışmanlığında gönüllü olarak düzenledikleri ‘Kitaplar Umut Olsun Projesi’ kapsamında, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bulunan Esentepe İlkokuluOrtaokulu için kitap ve kırtasiye malzemesi temin ettiler.

Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretmen adayları, Uğur Ateş, Mehmetcan Erşahin, Taner Karadeniz, Emrullah Pala ve Ramazan Uluyol, Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğretmen adayları ve öğretim elemanları yardımıyla toplanan malzemeleri, birçok öğrenciye ulaştırdı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Öğretmen adaylarımızı örnek davranışlarından dolayı kutluyorum” dedi.

AYDIN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:51

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