Aydın'da filede Sobolska gitti, Planinsec geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde pazar günü ikinci yarının ilk maçında evinde lider VakıfBank'la karşılaşacak Aydın Büyükşehir Belediyespor, Belçikalı orta oyuncu Dominika Sobolska ile yollarını ayırıp, Slovenyalı orta oyuncu Sasa Planinsec ile anlaştı. Son olarak Çin'in Zhejiang takımında forma giyen 25 yaşındaki voleybolcu ülkesinde OK Nova KBM Branik, Almanya'da ise Dresdner SC kulüplerine oynadı. 1.85 boyundaki Planinsec, ligin ikinci yarısında Aydın ekibinin başarısı için ter dökecek.



AYDIN 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:19

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.