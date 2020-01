Aydın Tabip Odası; acil servisleri ve sağlıkta şiddeti değerlendirdi “80 milyonluk ülkede 120 milyon kişi acil servise gitti”

Aydın Tabip Odası Yönetim kurulu Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, sağlıkta şiddeti ve sağlık alanındaki yanlış işleyen sistemi değerlendirdi. Sağlıkta şiddetin her geçen gün artarak devam ettiğini kaydeden Karagözlü, sağlık sisteminde de bazı şeylerin doğru gitmediğini belirterek “80 milyon nüfusa sahip ülkemizde son bir yıl içerisinde acil servise müracaat eden kişi sayısı 120 milyon. Bu durum sağlıkta bazı şeylerin yanlış gittiğinin göstergesidir” dedi.

Açıklamasına “Öncelikle birinci basamak sağlık sistemi güçlendirilmeli, sevk zinciri kurulmalı, acil servislerde sadece acil hastalara hizmet verilmeli ve sağlıkta şiddet durdurulmalıdır” diyerek başlayan Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, “Ülkemizde şiddet kol geziyor. Yaşamın her anında şiddeti besleyen, neredeyse kutsayan bir iklim var. Ülkeyi ve sağlık sistemini yönetenlerin, duygusal ve kırılgan zemini olup tüketim nesnesi haline getirilen sağlık hizmetindeki şiddete karşı hiçbir ciddi adımı olmadı. Sağlık hizmeti sunarken şiddete uğrayan, öldürülen, bıçaklanan, kafasında mermer kırılan, tekmelere maruz kalan, küfür ve hakaret edilen hekimlerin ve sağlık çalışanlarının arkasından timsah gözyaşları döktüler. Oy kaybederiz kaygısıyla her beklentilerinin anında ve talep ettikleri biçimde karşılanmasını isteyenlerin sırtını sıvazladılar” ifadelerini kullandı.

“Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar karşılıklı darba karışmış gibi muamele gördü”

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için yasaların daha caydırıcı olmasını da isteyen Başkan Karagözlü, “Örneğin gittiği Aile Sağlığı Merkezinde, olmayan hastaya ilaç yazılmasını, saptanmayan hastalığa tedavi uygulanmasını, gerekmeyen raporun verilmesini, istediği her ilacın reçete edilmesini istemekle kalmayıp usulsüz ve etik dışı talebinin karşılanmaması durumunda şiddete başvuran binlerce insan, sıradan bir kavgaya, karşılıklı darba karışmış gibi muamele gördü” diyerek şiddetin mevcut yasal uygulamalarla önlenemeyeceğini kaydetti.

.”80 milyon nüfuslu ülkede 120 milyon kişi acil servise gitti”

Türkiye’de acil servislerin işleyişe ters bir şekilde kullanıldığını da belirten Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, “80 milyon nüfuslu ülkede 120 milyon kişinin acil servislere gittiği yanlış kurgulanmış bu sitemde kendi hastasının ve yakınlarının beklentileri karşılanmadığı anda acil servisleri savaş alanına çeviren, acil servis içerisinde cinayet işleyebilen, sağlık çalışanlarının yanı sıra sedyede yatan başka hastaların bile ölümüne yol açan bir cinnet ortamı sıradanlaştı. Ne bir Aile Sağlığı Merkezinde ne de herhangi bir hastane ortamında sözel ya da fiili şiddete hiç kimsenin kalkışamayacağı, şiddete sıfır tolerans gösterileceğine dair caydırıcı, sonuç alıcı ve somut adımların atılması artık zorunluluktur. 2018 Yılında kişi başına yapılmış olan ortalama 2030 liralık sağlık harcamasının sadece 88 lirası koruyucu sağlık hizmetleri için yapılmış, 1. basamak sağlık hizmetlerini kuvvetlendirmek adına yatırım yapılmamış, 1. basamak sağlık kurumları değersizleştirilmiştir. Sağlık hizmetinin kışkırtılmış talebe göre değil de bilim ve gereksinimler doğrultusunda yönetilebileceği ‘sevk zincirinin’ adı bile anılmamaktadır. Büyük propaganda ile getirilen “Aile Hekimliği“ uygulaması hekimlerin gelirlerinde artış sağlamakla birlikte, hekimlerin iş ve gelir güvencesini ortadan kaldırarak devletinhükümetlerin birinci basamaktaki sorumluluğu hekimler üzerine yıkma programının ötesine gidemedi” dedi.

Karagözlü; her ayın 17’sinde yeniden çağrısını yapacakları ve “Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü” olan 17 Nisan’da “Ya Sağlıkta Şiddet Duracak Ya Da Biz Sağlık Sistemini Durduracağız” söyleminin kararlılığıyla ‘İş Bırakma GöREV’ adı altında eylem gerçekleştireceklerini duyurdu.

