Aydınlı gençler Çanakkale Kampı’na uğurlandı

Aydınlı gençler Çanakkale’nin tarihi önemini vurgulamak ve Çanakkale bilincini arttırmak amacıyla düzenlenen Çanakkale Milli Mücadele Kamp programına katılmak üzere yola çıktı.

Çanakkale Milli Mücadele Kampı’nda, “Bir Kardeşlik İklimi” diyerek yola çıkan 90 genç, 2 gece konaklayacak ve Kabatepe, Kanlı Sırt, 57.Alay Şehitliği, Hastane Müzesi, Şehitler Abidesi, Conk Tepesi ve Tabyaları ziyaret ederek ecdadını anacak.

Yola çıkan gençleri Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile Aydın Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş Adnan Menderes Stadı’ndan yolcu etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, konu ile ilgili olarak “Çanakkale ülkemiz için önemli bir muhaberenin gerçekleştiği yer. 'Çanakkale Geçilmez' olgusunun da vurgulandığı bir yer. Doğa ve tarih harikası olan bu güzide şehrimizde 'Çanakkale Geçilmez' ruhunu bir kez daha gençlerimiz görsel olarak yaşama imkanı bulacaklar” diye konuştu.

AYDIN 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:25

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.