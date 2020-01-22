Aydın'a filede pasör transferi

- VESTEL Venus Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'tan pasör Arelya Karasoy'la anlaştı. Eczacıbaşı altyapısında yetişen 23 yaşındaki oyuncu, TVF Spor Lisesi, Sarıyer Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas kulüplerinde de görev aldı.
1.82 boyundaki Arelya, alt yaş gruplarında milli formayı da terletti.
AYDIN
22 Ocak 2020 Çarşamba
- İMSAK 06:49
- GÜNEŞ 08:13
- ÖĞLE 13:25
- İKİNDİ 16:04
- AKŞAM 18:26
- YATSI 19:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.