Kuşadası’nda otomobil ağaçla duvar arasına sıkıştı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü yoldan çıkarak site duvarı ile yol kenarında bulunan ağaçların arasına sıkıştı.

Kaza saat 04.30 sıralarında Karaova Mahallesi Karaova Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Can Ö. (25) yönetimindeki 09 R 3645 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak site duvarıyla ağaçlar arasına sıkıştı. Olay yerine 112 ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu. Otomobil sürücüsü Mustafa Can Ö.’nün 131 promil alkollü olduğu öğrenildi.

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