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Kuşadası’nda 22 Mart’ta şehir içinde tek yön uygulaması başlıyor

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi, kent merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunu "tek yön" uygulaması ile çözmeye hazırlanıyor.

Kuşadası’nda 22 Mart’ta şehir içinde tek yön uygulaması başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi, kent merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunu “tek yön” uygulaması ile çözmeye hazırlanıyor.
Kuşadası’nın ana arterlerinde yaşama geçirilecek olan tek yön uygulaması ile ilgili olarak uzman ve deneyimli bir ekip tarafından uzun zamandır sürdürülen projelendirme ve hazırlık çalışmaları tamamlandı. 22 Mart Pazar günü tek yön uygulamasına geçilecek.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi, trafik yoğunluğunu rahatlatmak için harekete geçti. Özellikle günün belirli saatlerinde ve yaz aylarında Kuşadası trafiğinde yaşanan yoğunluğa son vermek için Aydın Büyükşehir Belediyesi katkısı ve desteği ile bir proje hazırlayan her iki belediye, kentin trafik sorununu azaltmayı amaçlıyor.

Alanında uzman bir ekip tarafından uzun süredir hazırlıkları sürdürülen, ilgili sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları tarafından da desteklenen Trafik Sakinleştirme Projesi ile Atatürk, Candan Tarhan ve İnönü Bulvarı başta olmak üzere kentin önemli güzergâhlarında tek yön uygulamasına geçilecek. Tek yön uygulamasının özellikle günün belirli saatlerinde ve yaz aylarında yaşanan trafik sıkışıklığını ortadan kaldırması bekleniyor.
Tek yön uygulaması ile kaldırımların genişlemesi, mevcut otopark alanlarının yüzde 45 oranında artması, trafikte harcanan sürenin, emisyonun azalması, yakıt tasarrufu yapılması, projelendirilen tüm güzergahlarda bisiklet yolları oluşturulması, yaya öncelikli trafik düzeni ile başta yaşlılar, engelliler, bebekli kadınlar ve çocuklar olmak üzere yaya güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması öngörülüyor.

Kuşadası’nın uzun yıllardır trafik ve otopark sorunu yaşadığına dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan kentimiz Kuşadası’nı her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etmektedir. İlgili sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve kamu kurumları tarafından da destek gören projemizi 22 Mart’ta yaşama geçiriyoruz. Uzun ve kısa vadeli hedefleri bulunan projemiz ile kısa vadede kent merkezinde yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırırken uzun vadede sahil şeridi başta olmak üzere tüm güzergâhlarda oluşturulacak bisiklet yolları ile bisikleti çevre dostu ve alternatif bir araç olarak ulaşıma dâhil etmeyi ve deniz ile kent merkezini bütünleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yeni güzergahlar
Kuşadası Trafik Sakinleştirme Projesi ile tek yön uygulanacak olan güzergahlar şu şekilde:
Atatürk Bulvarı, Hastane yönünden Liman yönüne doğru,
Candan Tarhan Bulvarı, Belediye yönünden Hastane yönüne doğru,
Kaptanoğlu Sokak, Atatürk Bulvarı’ndan giriş olacak şekilde,
50. Yıl Caddesi’nden İnönü bulvarı, Gençlik Caddesi ve Bahçearası Sokak doğu yönüne doğru,
İnönü Bulvarı’nın Atatürk Bulvarı ile Belediye arasında kalan bölümü Belediye yönüne doğru,
Adnan Menderes Bulvarı Candan Tarhan Bulvarı yönüne doğru,
Rıza Saraç Sokak, Candan Tarhan Bulvarı’ndan giriş olacak şekilde,
Gençlik Caddesi Atatürk Bulvarı’ndan giriş olacak şekilde Candan Tarhan Bulvarı yönüne tek yön olacak.
Proje ile çift yön uygulanacak olan güzergâhlar ise şöyle:
Atatürk Bulvarı’nın Mahmut Esat Bozkurt Caddesi ile Kemal Arıkan Sokak arasında kalan kısmı,
Hüseyin Reis Sokak,
Candan Tarhan Bulvarı’nın Rıza Saraç Caddesi ile Günhan Arın Bulvarı arasında kalan kısmı çift yön olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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