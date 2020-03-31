'Paletteki ayak kemiği kaçak göçmene ait olabilir' iddiası



Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde sahile vuran yüzücü paletindeki ayak kemiklerinin yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçak göçmene ait olabileceği öne sürüldü.

Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı Sahili'nde, geçen pazar günü içinde ayak kemikleri parçası olan bir yüzücü paleti bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede paletin içerisindeki kemik parçasının insan ayağına ait olduğu belirlendi. Kemik parçaları, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BALIK ADAMLAR HAREKETE GEÇTİ

Kentte şok yaşatan olay, ilçede faaliyet gösteren sualtı sporları kulüplerinin yöneticilerini de harekete geçirdi. Ada Sualtı Sporları Kulübü Başkanı Adnan Kalça sahilde bulunan paletin fotoğrafını, sosyal medya hesabından, 'Çevresinden kayıp dalgıç olan var mı?' notuyla paylaştı.

'KAYIP DALGIÇ BİLGİSİ YOK'

Adnan Kalça, Aydın, İzmir ve Muğla'daki su sporları kulüplerinin yöneticileriyle irtibata geçtiğini anlatarak, "Şu ana kadar bana kayıp dalgıç bilgisi gelmedi. Paletteki kemik parçası Yunan Adaları'na geçmeye çalışan bir göçmene ait olabilir. Çünkü bulunan palet serbest dalış yapan dalgıçların kullandığı paletlerden değil. O palet daha çok tüplü dalışlarda kullanılır. Bazı düzensiz göçmenler Kuşadası'ndan Yunanistan'in Sisam (Samos) Adası'na yüzerek geçmeye çalışıyorlar. Ancak bu bölgede en yakın nokta Dilek Yarımadası ile Sisam Adası arasındaki dar boğaz. Dar boğaz olarak isimlendirilen alanda deniz suyu akıntısı çok şiddetli. Bu noktadan geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin boğularak denizde kayboldukları duyuyoruz. Bulunan vakanın da bu tarz bir ölüm sonucu olabileceğini düşünüyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2020-03-31 14:22:22



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