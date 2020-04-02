ADÜ’de uzaktan eğitim sürüyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans öğrencileri, ADÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (ADÜZEM) üzerinden eğitimleri sürdürüyor.

Korona vVirüs nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesinin ardından ADÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü yüksek lisansta öğrenim gören öğrencilerle ADÜZEM üzerinden program dahilin de ilk dersin “Sosyolojide Güncel Konular ve Tartışmalar” başlığı altın da verildiğini belirten Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayhan Delibaş, öğrencilerin Aydın merkez ve farklı illerden evde internet üzerinden bağlantı kurarak katılım gösterdiğini belirtti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamam ve Araştırma Merkezin “Evde Kal ADÜ de Uzaktan Eğitim Al” kapsamın da öğrencilerin evde kaldıkları süre içinde kitap okumayı önerdiğini ifade eden Delibaş, kendi yazdığı “Risk Toplumu “adlı kitabı ile Frank Furedi’nin “Korku Kültürü” adlı kitabı öğrencilerle paylaştı.

Küreselleşme, risk toplumu ve belirsizliklerin artması, alternatif ve birbirleri ile çatışan görüşlerdeki artış, uzmanlara ve otoritelere duyulan güvenin azalmasına neden olduğunu ön gördüğünü ifade eden Prof. Dr Kayhan Delibaş, Beck’in sosyolojisinde uzman olmayan uzmanlığın yükselişi, aşırı uzmanlaşma dolayısıyla uzmanların kendi aralarıyla bir fikir birliğine ulaşmamaları, çelişen çatışan görüşlerdeki enflasyon, kitle iletişim araçlardaki gelişmeler, ancak daha da önemlisi, İnternet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte söylentilere geçmişe kıyasla çok daha sıklıkla ortaya çıktıklarını ve çok daha hızlı adete orman yangını gibi yayılarak küresel ölçekte yaygınlaştığını belirtti.

Prof. Dr. Kayhan Delibaş, yazarı olduğu “Risk Toplumu” adlı kitabın, ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde bir süre önce tamamlanmış olan TUBİTAK araştırma projesinin verileri, bulguları ve araştırma raporundan yararlanılarak hazırlandığını ifade etti.

Koronavirüs salgınına da değinen Prof. Dr. Kayhan Delibaş, dünyanın şimdiye dek tanık olduğu en büyük tehlikelerden birisi olduğunu belirterek, bu tür risklerin geleceğine dair uyarıların da var olduğunu, risk toplumu kavramını sosyal bilimlere kazandıran 20 yüzyılın en önde gelen sosyal bilimcilerinden olan Ulrich Beck bugünlerde dünyayı sallayan tehlikelere dikkat çektiğini sözlerine ekledi.

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