Başhekim Refik Kunt’un Aydın sevgisi ağır bastı Dr. Refik Kunt, Aydın’da yaşama isteği ağır basınca görevinden ayrılarak Aydınlılar için çalışma kararı aldı

– Aydın Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini yürütürken 1 yıl önce İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne atanan Nöroloji Uzmanı Dr. Refik Kunt, Aydın’da yaşama isteği ağır basınca görevinden ayrılarak Aydınlılar için çalışma kararı aldı.

Aydın Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini yürüten Nöroloji Uzmanı Dr. Refik Kunt, 2019 yılı Nisan ayında İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak atanmıştı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Dr. Refik Kunt’u görev süresince imza attığı başarılar nedeniyle onurlandırmıştı.

Yeniden Aydın’a dönme kararı alan Nöroloji Uzmanı Dr. Refik Kunt, “Başhekimlikten feragat ederek, Akademisyen olmak için büyük bir heyecanla gittiğim İzmir Demokrasi Üniversitesi’nden çok büyük kazanımlar ve deneyimler elde ettim. Kendimi nöroloji alanında geliştirdim. Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalları ile ortak projeler yaptım. Tıp fakültesi kurucu öğretim üyesi oldum. Nöroloji Anabilim Dalı’nı kurdum. Ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlara konuşmacı olarak davet edildim. Kitap bölümleri yazdım, editörlükleri yaptım. Ancak Aydın da yaşama isteği nedeni ile üniversitemden üzülerek ayrılma kararı aldım. Ayrıldıktan sonra sayın rektörümüzün uygunluk vermesi üzerine, üniversitemle ve öğrencilerimle haftanın belirli günlerinde akademik faaliyetlerde bulunmaya devam edeceğim inşallah.

Birkaç haftaya kadar özel kliniğimde siz sevgili Aydınlı hemşehrilerimize özellikli nöroloji hizmeti sunmak için planlamalar yaptım. İş algoritmaları oluşturdum. Aydın için sosyal sorumluluk projeleri planladım. Artık canla başla Aydın için çalışmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

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