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Kamyonetin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde muhtarlıktaki işini gördükten sonra evine dönen yaşlı adam geri manevra yapan kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kamyonetin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde muhtarlıktaki işini gördükten sonra evine dönen yaşlı adam geri manevra yapan kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay Kurtuluş Mahallesi 2012 sokak üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. 83 yaşındaki Kadir Çobanlar, Kurtuluş Mahalle Muhtarlığı’ndaki işini gördükten sonra eve gitmek için yola çıktı. Yaşlı adam evine giderken, 2012 sokak üzerinde geri geri manevra yapan R.E idaresindeki 34 PG 0098 plakalı kamyonetin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmanın ardından yaşlı adamın cansız bedeni cenaze aracı ile Aydın Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kamyonet şoförü R.E’yi gözaltına aldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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