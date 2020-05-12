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Karacasu’da dronla ateş ölçümü salgına karşı etkili oldu

İHA

Aydın'ın en uzak ilçesi olan Karacasu'da, İlçe Kaymakamı Ahmet Soley tarafından hayata geçirilen drone ile havadan ateş ölçümü sayesinde salgınla mücadelede büyük başarı sağlandı.

Karacasu’da dronla ateş ölçümü salgına karşı etkili oldu

Aydın'ın en uzak ilçesi olan Karacasu’da, İlçe Kaymakamı Ahmet Soley tarafından hayata geçirilen drone ile havadan ateş ölçümü sayesinde salgınla mücadelede büyük başarı sağlandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid19) önlemleri kapsamında ilçedeki vatandaşların sağlığını korumak adına birçok projeyi hayata geçiren Kaymakam Soley, belediye başta olmak üzere ilçedeki tüm kamu ve özel kurumlarla uyumlu şekilde çalışmalarını yürütüyor. Virüs tehdidinin başlamasının ardından ateş ölçümünün ve hijyenin büyük önem taşıdığı ortamda vatandaşların sağlığı için ateş ölçümlerini daha hızlı ve pratik çözüm bularak özel olarak tasarlattığı drone ile yapıyor. İlçe Jandarma Bölük Komutanlığının da desteği ile ilçenin semt pazarında ve kalabalık ortamların yaşandığı alanlarda termal kamera ile donatılmış drone ile havadan ateş ölçümü yapılan ilçede bugüne kadar pozitif vakaya rastlanmadı. Ölçümler sırasında ateşi yüksek olduğu tespit edilen kişilere müdahale etmesi için de sağlık ekibi çalışmalar sırasında hazır bekletiliyor.
Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley'in mimarı olduğu projelerden biri olan termal kameralı drone ile ateş ölçümünün yapılması ve diğer çalışmalar vatandaşın da takdirini topluyor. Haftanın belirli günlerinde ve semt pazarının kurulduğu pazartesi günlerinde İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Özdemir, gözetiminde yapılan dronla ateş ölçümlerinin yanı sıra sosyal mesafe ve hijyen kuralları da dronda bulunan ses sistemi ile vatandaşa ilginç yöntemlerle anlatılıyor.
Proje mimarı Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Dronla ateş ölçümü Türkiye’de ilk defa Kaymakamlığımızın uyguladığı bir proje oldu. Çin’de gördüğümüz bir görüntüdeki uygulamadan yola çıkarak ‘Bunu yapabilir miyiz' diye düşündük. Ve ilçemize uygun fiyatta termal kameralı bu işi görebilecek bir dronu kazandırdık. O günden beri de kalabalık yerlerde dronla ateş ölçümü yapıyoruz. Dron, aynı zamanda afet durumlarında acil yardım gerektiren durumlarda görev yapabilecek ve aynı şekilde gece aramalarında arazi kontrollerinde işe yarayacak. Termal kameralı bir dronla bu sorunlara da iyi bir şekilde çözüm bulduk. Tüm Pazar yerlerimizde, kalabalık mekanlarda düzenli olarak havadan ateş ölçümü yapıp biraz ateşi yüksek olan kişileri kalabalıktan ayrı tutuyoruz. Yaptığımız diğer çalışmalarla da ilçede bugüne kadar pozitif bir vakaya rastlanmadığı gibi korona virüsü ilçeye sokmayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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