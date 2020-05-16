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Nazilli halkından Kızılay’ın azalan kan stoklarına anlamlı destek

İHA

Ramazan ayı ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle Kızılay'ın azalan kan stoklarına öğrenci velileri ve öğretmenlerden destek geldi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde proje okulu olan Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde ilçe genelinde düzenlenen kan bağışı etkinliğinde 110 ünite kan toplandı.

Nazilli halkından Kızılay’ın azalan kan stoklarına anlamlı destek

Ramazan ayı ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle Kızılay’ın azalan kan stoklarına öğrenci velileri ve öğretmenlerden destek geldi. Aydın’ın Nazilli ilçesinde proje okulu olan Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde ilçe genelinde düzenlenen kan bağışı etkinliğinde 110 ünite kan toplandı.

Aydın Kızılay Kan bağışı Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen bağış kampanyasına ev sahipliği yapan Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi giriş salonunda kurulan 4 kan alma ünitesi başında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde uzun kuyruklar oluştu. İftarın hemen ardından başlayan kan bağışı etkinliği sahura kadar devam etti. Okul Müdürü Bünyamin Aras’ın sosyal medyada paylaşarak velilere ve öğretmenlere çağrıda bulunması ile başlayan kan bağışı kampanyasına öğrenci velilerinin yanısıra ilçe protokol üyeleri de destek verdi.
Okul bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştirilen sandalyelerde sıralarının gelmesini bekleyen bağışçılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ailecek bağışa gelenlerin yan ısıra İlçe Milli eğitim Müdürü ve şube müdürleri de bağışçılara teşekkür ederek kendileri de bağışta bulundu. Aydın Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr.Rıdvan Şenol, pandemi ve ramazan ayı nedenleri ile Kızılay'ın kan stoklarının oldukça azaldığını, her zamankinden daha fazla şekilde bağışçılara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Aydın Ensar Vakfı, Mehmet Sofuoğlu İmam Hatip Ortaokulu, Bozdoğan BahattinGülten Çırpanlı İmam Hatip Lisesi ve Nazilli İlim Yayma Cemiyetinin de katılımları ile toplam 110 ünite kan toplandı.
Okul Müdürü Bünyamin Aras; “Pandemi dolayısıyla Kızılayda kan stoklarının azalmaya başladığı ile ilgili haberi aldığımızda eş zamanlı olarak din öğretimi genel müdürlüğünün başlattığı kan bağışı kampanyalarından haberdar olduk. Biz de bölgemizde okulumuz adına bir farkındalık oluşturmak, insanların bu konuya olan ilgilerini toplayabilmek için bir kampanya başlattık. Okulumuz öğretmenlerinin çektiği video klibi sosyal medyada paylaştık. STK’lara ulaştık. Diğer okul müdürü arkadaşlarla irtibat kurduk. Öğretmen arkadaşların, diğer okulların velilerinin sürece iştirak etmesini istedik. Bizim velilerimiz öğretmenlerimiz ve okulumuzu seven, bir şekilde gönül vermiş olan insanların katılımıyla bu etkinliği yaptık. Etkinliği yapmamızdaki amaç, ‘Devletin bireye bir gün ihtiyacı olur. Bireyin devlete her gün ihtiyacı olur.” Devlet bizim devletimiz. Kızılay'ın bu zor günlerde dar günlerde ihtiyacına bir nebze olsun katkıda bulunabilmeyi istedik. Allah devletimize milletimize zeval vermesin inşallah” dedi.
Aydın Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol ise; “Nazilli Asımın Nesli İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü önderliğinde özellikle bu günlerde hastalarımızın kan ihtiyacının karşılamak adına tüm okul, veli, STK ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün de katkılarıyla gerçekleştirdikleri kan bağışı etkinliği için hasta ve hasta yakınları adına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Böyle kutsal olan kan bağışı yardımı sayesinde her kan bağışından 3 hayat kurtarıyoruz. Ve özellikle bu yardımın ön planda olması gereken kutsal Ramazan ayımızda iftardan sonra buraya gelen 100’ü aşkın vatandaşımıza da tüm hastalarımız adına teşekkür ediyoruz. Umarım tüm STK, Odalar, Nazilli’deki tüm vatandaşlarımız bu bağışı örnek alır. Her ne kadar koronavirüsle mücadele bugünlerde ön planda olsa da rutin kan bekleyen talasemi, lösemi, kanser hastalarımız, diyaliz hastalarımız, bir yandan acil ameliyatlarımız devam ediyor. Hayat kurtarmaya herkesi davet ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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