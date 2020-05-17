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İkinci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde inşaat işçisi ikinci kattan dengesini kaybederek yere düştü. Yapılan tüm müdahelelere rağmen işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İkinci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde inşaat işçisi ikinci kattan dengesini kaybederek yere düştü. Yapılan tüm müdahelelere rağmen işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi 527’inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında inşaat işiyle uğraşan Orhan Döşlü (57) çalıştığı sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten yere düştü. İnşaat işçisinin düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Döşlü, Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan inşaat işçisi 4 saatlik müdaheleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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