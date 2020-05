Futbol aşkı Şeyda'ya parkur yaptırdı

<br>Burhan CEYHAN Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA) - AYDIN Koçarlı'da lise öğrenimine devam edip aynı zamanda Kadınlar Futbol 2'nci Ligi takımlarından 7 Eylül Gençlik Spor Kulübü'nde oynayan 17 yaşındaki Şeyda Karaca, koronavirüs salgınıyla ligler ve antrenmanlara ara verilince kendi çözümünü buldu. Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'na (BESYO) girmeyi hedefleyen genç futbolcu, evlerinin bahçesinde kendi imkanlarıyla yaptığı parkurla antrenmanlardan uzak kalmıyor.<br>Koçarlı Mustafa Kezban Küçükoğlu Çok Programlı Lisesi son sınıf öğrencisi Şeyda Karaca, koronavirüs nedeniyle ligler durunca takımıyla antrenman yapamaz oldu. Genç sporcu, eğitim gördüğü okulun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için en iyi parkuru yapan öğrenciye ödül vereceğini duyurması üzerine evinin önünde otomobil lastiği, plastik sandalye, ahşap merdiven ve plastik kasa kullanarak parkur oluşturdu.<br>Yaptığı parkurla okulun yarışmasına katılan Şeyda, parkurda istasyon çalışması hoşuna gidince burada antrenmanlarına devam etti. Her gün sabah ve akşam 2'şer saat parkurda çalışan genç futbolcuyu komşuları da balkondan izleyip destek oluyor. Şeyda'nın sağ bek olarak forma giydiği 7 Eylülspor'un antrenörü Cihan Akıcı ve kulübün başkanı Mustafa Yılmaz da sporcuya destek veriyor. Hedefinde BESYO'da üniversite eğitimi almak olduğunu belirten Şeyda Karaca, "7 Eylülspor'da 2 yıldır oynuyorum. Koronavirüs nedeniyle liglerimize ara verildi. Takım olarak antrenman yapamıyoruz. Ben de bu nedenle evimin bahçe kısmında kendi imkanlarımla antrenmanlarıma devam ediyorum. Eğitim gördüğüm okulda 19 Mayıs için bir yarışma vardı. Bu yarışmada en güzel parkuru kurana ödül verilecekti. Ben de bunu yaparak yarışmaya katıldım. 2 haftadan beri bu şekilde antrenmanlarıma devam ediyorum. Sabah 2 ve akşam 2 saat olmak üzere sürat, çabukluk, engel ve topla çalışma olmak üzere idman yapıyorum" dedi.<br>YÖNETİM VE TEKNİK HEYETTE MEMNUN<br>7 Eylül Spor Kulübü Antrenörü Cihan Akıcı, genç futbolcunun spor aşkının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Akıcı, "Sporcumuzun bu sıkıntılı dönemde böyle çalışması bizi çok mutlu etti. Biz de sporcularımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sürekli iletişim halindeyiz. Onların bu şekilde yaptığı çalışmalarının takımımız adına antrenmanlarından geriye kalmamaları hem de hayalleri olan BESYO'ya hazırlık aşamasında çok faydası olacaktır. İnşallah bu şekilde yaparak bu zorlu süreci atlatarak önümüzdeki müsabakalara döneceğiz. Kızlarımız da bir an önce ait oldukları sahalara dönecekler" diye konuştu. Kulüp başkanı Mustafa Yılmaz ise "Amacımız spor yapmanın dışında başarılı çocukları keşfetmektir. Burada kızımızın yaptığı örnek davranıştır. Liglere ara verilse de iletişimi koparmadık, güncel görüşmekteyiz. Sportif yönden sporcularımızı her zaman destekliyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Parkurdan görüntü<br>Şeyda Karaca'nın bahçede kurduğu parkurda antrenmanından görüntü<br>Ayağıyla top sektirmesi<br>Şeyda Karaca röp<br>Antrenör Cihan Avcı röp<br>Kulüp başkanı Mustafa Yılmaz röp<br>HABER-KAMERA: Burhan CEYHAN Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA)<br>DHA-Spor Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA)<br>2020-05-18 12:51:35<br>

