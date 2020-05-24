Başkan Kaplan bayramda görev başında olan personeli unutmadı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Ramazan Bayramı olmasına rağmen kamu hizmeti için görevleri başında olan emniyet, jandarma, 112 Acil Sağlık, eczane, itfaiye ve Vefa Sosyal Destek grubunu ziyaret ederek bayramlarını kutladı.



Başkan Kaplan, yaptığı açıklamada; Vatandaşlarımızın güvenliği, sağlığı ve talepleri için 7/24 bayram ve özel gün demeden görevleri başında özverili çalışan siz değerli çalışanlarımızın hakkı ödenmez. Tüm vatandaşlar adına sizlere teşekkür ediyorum. Sizlere minnettarız.Ramazan Bayramınız Mübarek olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.