Kuşadası’nda camiler temizlenip, dezenfekte edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda camiler temizlenip, dezenfekte edildi

İHA

Kuşadası Belediyesi, korona virüsü (Kovid19) önlemleri nedeniyle ibadete kapatılan ve 29 Mayıs'ta yeniden açılacağı duyurulan camileri dezenfekte etmeye başladı.

Kuşadası’nda camiler temizlenip, dezenfekte edildi

Kuşadası Belediyesi, korona virüsü (Kovid19) önlemleri nedeniyle ibadete kapatılan ve 29 Mayıs'ta yeniden açılacağı duyurulan camileri dezenfekte etmeye başladı.
Kuşadası Belediyesi, korona virüsü ile mücadele kapsamında temizlik, yıkama, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne (TİM) bağlı ekipler, kamu binaları, açık havada yer alan toplu kullanım alanları, market, eczane ve çocuk parkları gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerde gerçekleştirdikleri hijyen çalışmalarının ardından bu kez de 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafe kuralına uygun olarak ibadete açılacağı belirtilen camiler için kolları sıvadı.
Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla harekete geçen TİM ekipleri, kentte yaşayan vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda ibadet edebilmeleri için ilçedeki 23 mahallede yer alan toplam 31 caminin iç ve dış kısımlarını köşe bucak dezenfekte etti. Kuşadası Müftülüğü’nün verdiği liste doğrultusunda yapılan hijyen çalışmaları kapsamında camilerin avluları, içerisinde özel bir solüsyon bulunan 80 derecelik köpüklü ve sıcak suyla yıkandı. Camilerde el temasının olabileceği tüm noktalar, tek tek silindi.
“Tüm önlemler alındı”
Kuşadalı vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamda yapmaları için her türlü önlemi aldıklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Virüsün Türkiye’de görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren belediye olarak salgınla mücadele etmek için tüm birimlerimizi seferber ettik. Pandemi süreci sona erene kadar da dezenfekte çalışmalarımızı hız kesmeden devam edecek. Camiye giderek ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlarımızdan tek ricam sosyal mesafe kuralına uymaları ve kişisel önlemlerini almalarıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Bozdoğan’da feci kaza: 1 ölü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını ...
Başkan Atabay’dan vatandaşlara bayram ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Atabay’dan vatandaşlara bayram ziyareti
Bayram sonrası Aydın’da yağışlı hava etkili olacak
YEREL HABERLER Bayram sonrası Aydın’da yağışlı hava etkili olacak
Başkan Kaplan bayramda görev başında olan personeli unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan bayramda görev başında olan personeli ...
Kuşadası’nda polis memuru kaza yaptı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda polis memuru kaza yaptı
Başkan Kaya, İncirliova’da gelenekleri yaşattı Bu bayram çocukların harçlıkları ayaklarına geldi
YEREL HABERLER Başkan Kaya, İncirliova’da gelenekleri yaşattı Bu ...
Motosiklet kazasında yaralanan Berke, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Motosiklet kazasında yaralanan Berke, 12 günlük yaşam ...
Kuşadası sokakları bayramda belediye bandosuyla şenlendi
YEREL HABERLER Kuşadası sokakları bayramda belediye bandosuyla ...
Bayramda sokağa çıkan yaşlılara maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Bayramda sokağa çıkan yaşlılara maske dağıtıldı
NAZBOT-1’in ilk mesaisi Koca Cami’de
YEREL HABERLER NAZBOT-1’in ilk mesaisi Koca Cami’de
Efeler’de belediye ekiplerinden bayram mesaisi
YEREL HABERLER Efeler’de belediye ekiplerinden bayram mesaisi
Başkan Özcan personeli ile bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Özcan personeli ile bayramlaştı
Aydın Büyükşehir Belediyesi camileri dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi camileri dezenfekte ...
Meral Akşener, Nazillililerin bayramını kutladı
YEREL HABERLER Meral Akşener, Nazillililerin bayramını kutladı
Başkan Aygül; Bu bayram sarılamasak ta sevincimizi gönülden gönüle taşıyalım
YEREL HABERLER Başkan Aygül; Bu bayram sarılamasak ta sevincimizi ...
Aydın’da sesiz ve sakin bayram Meydanlar bayramda sessiz ve mahzun kaldı
YEREL HABERLER Aydın’da sesiz ve sakin bayram Meydanlar bayramda ...
Fatma Sena'ya polis babasının meslektaşlarından doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Fatma Sena'ya polis babasının meslektaşlarından doğum ...
Korona virüsle mücadelede robot dönemi
YEREL HABERLER Korona virüsle mücadelede robot dönemi
Vali Köşger şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutladı
YEREL HABERLER Vali Köşger şehit aileleri ve gazilerin bayramını ...
Marketten aldıkları özel ekmeği küflü çıkan çökyaklı kızın imdadına Vali Köşger yetişti
YEREL HABERLER Marketten aldıkları özel ekmeği küflü çıkan çökyaklı ...
Ali Çankır; “CHP olarak halkımızın dertlerine derman olmaya çalıştık”
YEREL HABERLER Ali Çankır; “CHP olarak halkımızın dertlerine derman ...
Nazillili çift, kirpi yavrusuna sahip çıktı
YEREL HABERLER Nazillili çift, kirpi yavrusuna sahip çıktı
Nazillili çift, kirpi yavrusuna sahip çıktı
YEREL HABERLER Nazillili çift, kirpi yavrusuna sahip çıktı
Başkan Özcan, korona virüs robotu NAZBOT-1’i tanıttı
YEREL HABERLER Başkan Özcan, korona virüs robotu NAZBOT-1’i tanıttı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X