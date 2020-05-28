Rektör Aldemir intörn öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, lkoronavirüs ile mücadele kapsamında ADÜ Hastanesi’nde hizmet veren farklı kliniklerde görevli intörn doktorları temsilen 5 intörn doktor ile Senato Salonu’nda bir araya geldi.

Toplantıda Tıp Fakültesi’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık ve Üniversitemiz Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serkan Öncü de hazır bulundu.



ADÜ adına alınan tüm kararların öğrenci merkezli olduğunu belirten Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Yükseköğretim Kurumu’nda (YÖK) gerçekleşen birçok toplantıda öğrencilerilerin erken mezuniyeti için görüş bildirdiklerini ifade ederek, “Üniversite içinde aldığımız kararların ve YÖK’te bulunduğumuz girişimlerin tamamında, konuları öğrencilerimizle istişare ettik; danışma meclislerinde öğrencilerimiz için kararları esnettik ve fikirlerini önemsedik. Tüm öğrencilerimizi, kendi evlatlarımızdan ayrı tutmadık. Bu doğrultuda öğrencilerin yararına çalışmalar yürütmeye devam ettik, hiçbir öğrencimizin bundan kuşkusu olmasın” dedi.

İntörn doktor temsilcileri; bazıları uzaktan olmak üzere, il dışından geldiklerini, bazı üniversitelerin bu dönemi uzaktan eğitimle geçirdiğini ve kendilerinin de bu haktan yararlanmak istediklerini, normal eğitime devam edilecek ise pandemi döneminde mümkünse nöbet tutmadan eğitime devam etmelerinin sağlanmasının risklerini azaltacağını belirtti. 2021 saat gibi uzak yoldan otobüsle gelmenin risklerinden, bazen kendilerine il dışına çıkış için izin verilmeyişinden bahsederek bu dönemde yaşadıkları zorlukları anlatan intern doktor temsilcileri, hastaneye ulaşımın zorluğuna da vurgu yaptı.

“Öğrencilerimizin mezuniyetlerinin gecikmemesi için azami çaba gösteriyoruz”

Tıp Fakültesinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, YÖK nezdinde ADÜ’nün intörn doktorların erken mezuniyetleri doğrultusunda oy kullandığını belirterek, “ Öğrenci temsilcimizin senatoda yer aldığını, öğrencilerle ilgili kararlarda söz hakkı olduğunu, intörn doktorlarımızın gerek izne gönderilmelerinde, gerek tekrar eğitime dönmelerinde öğrencilerimizin tercihi doğrultusunda intörn doktor temsilcisinin görüşleri de değerlendirilerek kararlar alınmıştır” dedi. Öğrencilerimizin barınma sorunu ile karşılaşmaması için öğrencilerimize Üniversitemiz sosyal tesisleri ve Kredi Yurtlar Kurumu’nda yer tahsisi yapıldığını hatırlatan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, öğrencilerin mezuniyetlerinin gecikmemesi için azami çaba gösterdiklerini ifade etti.

“Tüm çabamız, bu süreci en verimli şekilde geçmesi için”

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık, Sars Cov 2 PCR müspet çıkan 2 öğrencinin hastalarının testlerinin negatif çıktığını ifade ederek, öğrencilerin enfeksiyonu başka yerden kapmış olabileceğini söyledi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özkısacık “Bazı üniversiteler uzaktan eğitime geçti, bazı üniversiteler ise normal eğitime devam ediyor. Biz de üniversitemizde bir doktorun alması gereken önlemleri alarak kalan kısa eğitim sürecini en verimli şekilde tamamlanması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz” diye konuştu.

“Bu dönem, öğrencilerimizin eğitimi için çok önemli bir fırsat”

Üniversite Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Serkan Öncü de Tıp Fakültesi öğrencilerimize, öğretim elemanlarına sağlanan korunma malzemelerinin aynısının sağlandığının altını çizerek; “Ben defalarca öğrencilerle görüştüm. Bize, malzeme eksiği konusunda bir bilgi ya da talep gelmedi. Hastanemiz pandemi sürecini Türkiye’de en iyi yürüten birkaç hastaneden biri. Bu dönem, öğrencilerimizin eğitimi için çok önemli bir fırsat” dedi.

Toplantı intern doktor temsilcilerinin, eğitime yönelik isteklerinin tekrar gözden geçirilip fakülte kuruluna sunulmak üzere Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık’a iletmeleri kararıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.