Kuşadası Belediyesi pandemiyle mücadelenin önemli merkezlerinden oldu

Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, pandemi ile mücadelenin en önemli birimlerinden oldu.

Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren halk sağlığını korumak için gerekli tüm önlemleri alan Sağlık İşleri Müdürlüğü, iki buçuk ay boyunca 12 bin 566 adet çocuk maskesi, 222 bin 694 adet yetişkin maskesi, 80 bin çift eldiven ve 20 bin adet küçük el dezenfektanı dağıttı.



Pandemi ile mücadelede en başarılı ilçe belediyelerinden olan Kuşadası Belediyesi, temizlik, hijyen, dezenfeksiyon ve sosyal yardım çalışmalarının yanı sıra halk sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü çalışmalarla da dikkat çekti. İlk vakanın görüldüğü günden itibaren harekete geçen Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, öncelikli olarak salgının önlenmesinde en önemli unsur olan maske ve dezenfektan teminini sağladı. Salgın süreci boyunca kentte maske ve dezenfektan sıkıntısı yaşanmaması için tüm hazırlıkları yapan Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki buçuk ay boyunca 12 bin 566 adet çocuk maskesi, 222 bin 694 adet yetişkin maskesi, 20 bin adet küçük el dezenfektanı ve 18 hijyen noktasına dolumu yapılmak üzere toplamda bin 130 litre sıvı el dezenfektanı dağıttı. Ayrıca Belediye personeline, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanlarına, esnafa, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına ve vatandaşlara 80 bin çift eldiven dağıtıldı.



Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, salgın sürecinde fırınlar, kasaplar, marketler ve paket servisi yapan büfe ve restoranlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. İki buçuk ayda 153 işletmeyi denetleyen Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, maske, eldiven kullanımı ve sosyal mesafenin sağlanması konusunda da gerekli uyarılarda bulundu.

Öte yandan salgın sürecinde pazaryerlerinin girişinde tüm esnafa ve vatandaşlara ateş ölçümü ile maske kontrolü yapıldı. Uygulama salgın riski ortadan kalkana kadar devam edecek.



Sokak hayvanları unutulmadı

Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından üstlenilen görevlerden bir diğeri de sokak hayvanları ile ilgili oldu. Pandemi sürecinde kapanan kafe, restoran, otel gibi işletmeler tarafından beslenen kedi ve köpeklerin aç kalmaması için gönüllülerle iş birliği içerisinde düzenli olarak mama dağıtımı yapıldı.

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