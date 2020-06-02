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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın oda ve borsaları müşterek istişare toplantısında buluştu

İHA

Aydın ve ilçelerinde faaliyet gösteren oda ve borsalar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı müşterek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Aydın oda ve borsaları müşterek istişare toplantısında buluştu

Aydın ve ilçelerinde faaliyet gösteren oda ve borsalar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı müşterek istişare toplantısı gerçekleştirdi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun teşrifleriyle gerçekleştirilen toplantıya Aydın Ticaret Odası, Aydın Ticaret Borsası, Aydın Sanayi Odası, Nazilli Ticaret Odası, Nazilli Ticaret Borsası, Kuşadası Ticaret Odası, Söke Ticaret Odası, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis Başkanları ve Meclis Üyeleri katılım sağladı.
Toplantının başlangıcında Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken’in TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Aydın ilindeki oda ve borsalar için gerçekleştirilen toplantıya teşriflerinden dolayı mutluluklarını ve teşekkürlerini dile getiren konuşmalarının ardından TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun girişimleri ile korona virüs ile mücadele sürecinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde yapılan çalışmalara değinildi.

Salgınla mücadele sürecinde TOBB olarak tüm oda/borsalar ve sektör meclisleri ile devamlı istişare halinde olan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların sıkıntılarının çözülmesi için bu süreçte devletin ilgili bakanlıkları nezdinde hemen hemen her gün iletişimde olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda toplantıda çeşitli sektörlerdeki vergi ve SGK ödemelerinin ertelenmesi, istihdam maliyetlerini düşürmek üzere Kısa Çalışma Ödeneğinin kapsamının genişletilmesi, başta TOBB Nefes Kredisi olmak üzere firmalarımıza yönelik çeşitli kredi paketlerinin hayata geçirildiği dile getirildi.

Aydın’daki oda ve borsaların temsilcileri video konferans yoluyla müşterek olarak gerçekleştirilen toplantıda TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na bölge bazında korona virüs salgını sürecinde karşılaştıkları sorunları ve üyelerinden gelen talepleri bizzat iletme imkanı buldu ve Aydın ilinin ekonomik ve sosyal olarak bu süreçten en az hasarla çıkıp, normalleşme sürecine adapte olurken dikkat edilmesi gerekenler istişare edildi. Aynı zamanda bundan sonraki süreçte neler yapılmasına dair oda ve borsaların görüş ve talepleri gündeme geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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