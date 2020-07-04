Kuşadası’nda çocuklar için dijital kütüphane açılıyor

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) iş birliğinde projelendirilen “Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi” 26 Ağustos tarihinde kapılarını açacak. Kuşadalı hayırsever Sevil Altaş ve kızı Meltem Günaydın tarafından Kuşadası Belediyesi ile KEGEV’e bağışlanan, tarihi evde yer alacak kütüphane “SevilYaşar Altaş Eğitim ve Kültür Merkezi”(SEYAKMER) ismini taşıyacak.

Kuşadası Belediyesi ile KEGEV, çocukların kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Hayırsever Sevil Altaş ve kızı Meltem Günaydın tarafından Kuşadası Belediyesi ile KEGEV 'e bağışlanan ve Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi evde projenin yaşama girmesiyle birlikte Kuşadalı çocuklar, hem kütüphane bünyesinde bulunan basılı kitaplara ulaşabilecek hem de sanal ortamda oluşturulacak dijital kütüphaneden faydalanabilecek. Kuşadası Belediyesi ile KEGEV işbirliğinde oluşturulacak dijital kütüphane, tarihi bir evin restore edilip çocuklar için dijital kütüphane haline getirilmesiyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği de taşıyacak. SevilYaşar Altaş Eğitim ve Kültür Merkezi’nde oluşturulacak dijital kütüphanenin 26 Ağustos 2020 tarihinde açılması hedefleniyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile KEGEV Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Sözer, SevilYaşar Altaş Eğitim ve Kültür Merkezi’nin işletilmesiyle ilgili iş birliği protokolünü imzaladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dijital kütüphane projesinin Kuşadalı çocukların kültürel gelişimlerine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

KEGEV’in ilçede kültür ve eğitim alanında ciddi işlere imza atmış bir kurum olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Çocuklara yapılan her yatırım geleceğe ışık tutar. Bu nedenle yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızın gelişimine destek olmayı kendimize bir görev edindik. KEGEV uzun yıllardır Kuşadası’nda eğitim ve kültüre hizmet eden bir kurum. Bu tür projeleri birlikte yürütmek bizler için çok değerli. Teknoloji çağında yaşıyoruz teknolojiyi bir nimet olarak görüp faydalanmalıyız. KEGEV ile birlikte yürüttüğümüz bu proje sayesinde çocuklarımız binlerce kitaba ve istedikleri bilgiye ulaşabilecekler ”dedi.

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