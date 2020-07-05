Kuşadası’nda kültür-sanat etkinlikleri kaldığı yerden devam ediyor Kervansaray’da düzenlenen "Ay ışığı sohbetleri ve müzik" etkinliği ilgi gördü

Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen kültürsanat etkinlikleri Kuşadası’nda yeniden başladı. Kuşadası Belediyesi tarafından, Kuşadası Altın Güvercin Kültür ve Sanat Vakfı (KUSAV) işbirliği ile gerçekleştirilen "Ay ışığı sohbetleri ve müzik" etkinliğiyle birbirinden kaliteli müzik dinletileri ve söyleşiler kent yaşamına renk katmaya başladı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kuşadası’nda da Mart ayından bu yana ara verilen kültürsanat etkinlikleri, Kuşadası Belediyesi tarafından Kervansaray’da “Mehtap Meral ile Ay Işığı sohbetleri ve müzik” konserleriyle başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleşen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.



“Açık hava etkinlikleri yaz boyunca sürecek”

Kentte açık hava kültürsanat etkinliklerinin yaz boyunca devam edeceğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Hep birlikte çok zor günler geçirdik. Korona virüs tehlikesini henüz atlatmış olmasak da tedbirleri elden bırakmadan kültürel etkinlikler düzenlemeye başladık. İlk etkinliklerimizde değerli ses sanatçısı Mehtap Meral sahne aldı. Muhteşem performansı ile katılımcıların yoğun beğenisini aldı. Açık hava organizasyonlarımız yaz boyunca devam edecek” dedi.

Ünlü yorumcu Meral, 14 Ağustos’a kadar her Cuma günü saat 21.30’da müzikseverlerle buluşacak.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür ve Sanat Vakfı KUSAV işbirliğiyle Kervansaray’da başlayan "Ay ışığı sohbetleri ve müzik" etkinliği Cumartesi geceleri ise saat 21.00’da Kervansaray’da edebiyat, tiyatro, sinema ve fotoğraf dünyasının sevilen isimlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek. Bu kapsamda bu akşam şairyazar Şükrü Erbaş, ünlü yorumcu Mehtap Meral ile aynı sahneyi paylaşırken, 11 Temmuz’da fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut, 18 Temmuz’da tiyatrocu Levent Üzümcü, 25 Temmuz’da şairyazar Ataol Behramoğlu, 1 Ağustos’ta oyuncu Gonca Vuslateri, 8 Ağustos’ta gazeteciyazar Kürşat Başar, 15 Ağustos’ta ise yazar Buket Uzuner düzenlenecek söyleşilerle hayranları ile bir araya gelecek.

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