Başkan Özcan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özcan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

İHA

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayram'ı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Özcan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayram'ı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Özcan mesajında şu ifadelere yer verdi; "1908 yılında sansürün kaldırılışından bu yana ülkemizde basın bayramı olarak kutlanan 24 Temmuz, tüm basın emekçilerinin görevlerini daha hür bir ortamda ifa edebilmeleri adına büyük önem taşımaktadır. Toplumun doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi için gece gündüz demeden çalışan yazılı, görsel ve işitsel medya mensuplarına daha özgür bir çalışma alanının sağlanması, mevcut haklarının genişletilmesi ve korunması adına çalışmalar yapılmalı, bu hak ve özgürlükler adaletli bir şekilde uygulanmalıdır. Gelişen teknoloji ve değişen dünya düzeni ile birlikte basın sektörü de zaman içerisinde değişime uğramış, halkın doğru ve etkin haber kaynağına ulaşması daha da önemli bir hal almıştır. Bu nedenle hem yerel hem de ulusal medya mensuplarının desteklenmesi, halkın haber alma hakkının doğru bir şekilde sağlanması için özgür bir çalışma ortamının oluşturulması hayati bir önem arz etmektedir. Tüm basın çalışanları, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde göz ardı edilemez bir fedakarlık örneği sergilemiş, büyük bir sorumluluk üstlenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.' Bu duygu ve düşüncelerle Basın Meslek İlkeleri'ne uyarak her daim görevinin başında olan tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Günel, Mansur Yavaş’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Günel, Mansur Yavaş’ı ziyaret etti
AK Partili Yavuz’un Erzurum Kongresi mesajı
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz’un Erzurum Kongresi mesajı
Didim ve Söke’ye yeni 112 istasyonu açılacak
YEREL HABERLER Didim ve Söke’ye yeni 112 istasyonu açılacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi maske dağıtımına devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi maske dağıtımına devam ...
Kaynak makinesi 20 ton samanı küle çevirdi
YEREL HABERLER Kaynak makinesi 20 ton samanı küle çevirdi
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü idi, şimdi söküm için sıra bekliyor
YEREL HABERLER Tamamlandığında dünyanın en büyüğü idi, şimdi söküm ...
Aydın Valisi Aksoy’un 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy’un 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
Kuşadası'nda bir plaja daha engelli rampası
YEREL HABERLER Kuşadası'nda bir plaja daha engelli rampası
Freni tutmayan su tankeri evin bahçesine uçtu
YEREL HABERLER Freni tutmayan su tankeri evin bahçesine uçtu
Didim açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinden Türk balıkçılarına taciz Uluslararası kara sularında gerçekleşen olayda Yunan güçlerinin taciz anları cep telefonlarına kaydedildi
YEREL HABERLER Didim açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinden ...
Nazilli Belediyespor atağa kalktı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor atağa kalktı
Kuyucak Belediyesi evi yanan kadının yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Kuyucak Belediyesi evi yanan kadının yüzünü güldürdü
Kuşadası’nda engelsiz plajlar oluşturuldu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda engelsiz plajlar oluşturuldu
ADÜ’de ‘Darbe Girişimlerinde Paramediğin Etkinliği’ paneli gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ’de ‘Darbe Girişimlerinde Paramediğin Etkinliği’ ...
Minik vücudu büyük sorumluluğa dayanamadı Alın teri ile kazandığı harçlığını avucunda sıkı sıkıya tuttu
YEREL HABERLER Minik vücudu büyük sorumluluğa dayanamadı Alın teri ...
Hobi olarak başladı, şimdi eğitim veriyor
YEREL HABERLER Hobi olarak başladı, şimdi eğitim veriyor
Kuşadası Balıkçılar Meydanı’nı bronz heykeller süslemeye başladı
YEREL HABERLER Kuşadası Balıkçılar Meydanı’nı bronz heykeller ...
Köşk Ziraat Odası Başkanı Tuna; “Gal arısı kestane ağaçlarına zarar veriyor“
YEREL HABERLER Köşk Ziraat Odası Başkanı Tuna; “Gal arısı kestane ...
Aydın'ın en işlek caddeleri açık oto pazarına döndü
YEREL HABERLER Aydın'ın en işlek caddeleri açık oto pazarına döndü
Yolda yürürken çarpıştılar, kavgaya tutuştular Kuşadası'nda gurbetçi genç kalbinden bıçaklandı
YEREL HABERLER Yolda yürürken çarpıştılar, kavgaya ...
Nazilli Belediyesi zabıta personeline hizmet içi eğitim verildi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi zabıta personeline hizmet içi ...
Nazilli'de makilik alanda çıkan yangında 15 dekar alan zarar gördü
YEREL HABERLER Nazilli'de makilik alanda çıkan yangında 15 dekar ...
Kuşadası Belediyesi’nden simit satış noktalarıyla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden simit satış noktalarıyla ...
KDH’ye Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi takdim edildi
YEREL HABERLER KDH’ye Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X