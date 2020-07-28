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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli’de Korona Timi bayram öncesi iş başında

İHA

Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Korona Timi, Organize Sanayi Bölgesi Girişi'nde bulunan Canlı Hayvan Pazarı'na kurbanlık almak için gelen yaklaşık 3 bin kişiye maske ve dezenfektan dağıttı.

Nazilli’de Korona Timi bayram öncesi iş başında

Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Korona Timi, Organize Sanayi Bölgesi Girişi’nde bulunan Canlı Hayvan Pazarı’na kurbanlık almak için gelen yaklaşık 3 bin kişiye maske ve dezenfektan dağıttı.
Nazilli Belediyesi ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında bayram hazırlıklarını sürdürüyor. Son olarak Bozdoğan yolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan Canlı Hayvan Pazarı’nda maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştiren ekipler, Kovid19 konusunda vatandaşları bilgilendirmeyi de ihmal etmedi.
İlçe genelinde yapılan korona virüs çalışmaların artarak devam ettiğinin altını çizen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Yeni normal sürece geçilmesi ile birlikte insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda kurallara uyulması ve dezenfekte işlemlerinin ivedilikle yapılması konusunda çalışmalar yaptık. Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile de hem çarşı bölgesinde hem de hayvan pazarlarında yoğunluk artarak devam ediyor. Bu kapsamda virüsün yayılmasının önüne geçmek için bir yandan dezenfekte çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan da maske dağıtımına devam ediyoruz. Koronavirüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana büyük bir hassasiyet gösteren hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

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