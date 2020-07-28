Nazilli’de iki hırsız polis tarafından yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen iki şüpheli yakalandı.

Nazilli'de Yeni Mahalle ve Sümer Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri Nazilli polisinin özverili çalışmaları sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 139 sokak üzerindeki bir evde gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi H.İ.K ve Sümer Mahallesi 445 sokak üzerindeki bir evde gerçekleşen televizyon hırsızlığı şüphelilerden olan O.T Nazilli polisi tarafından yakalandı. Yakalanan iki şüpheli sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak, ceza evine gönderildi.



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