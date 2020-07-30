Kurban Bayramı öncesi esnaf mangal satışlarında umduğunu bulamadı

Kurban Bayramı arifesinde çarşı ve pazar hareketlenirken, sobacılar çarşısında mangal satıcıları umduğunu bulamadı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu güne 5 bin kişinin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine yol açan korona virüs salgını nedeniyle mesire ve piknik alanlarında mangal satışının yasaklanması üzerine Aydın'da da mangal satışları beklenen ilgiyi görmedi. Her yıl Kurban Bayramı öncesi artan mangal satışları bu bayram öncesi düştü.

Sobacılar çarşısında babasından devraldığı iş yerini işleten Batuhan Büyüktarakçı, "Mangallar 20 liradan başlayıp, bin 500 liraya kadar çıkıyor. Normal 34 kişilik bir aile mangalı 80 lira ile 150 lirası arası değişiyor. Geçen seneye göre fiyatlarda yüzde 50 civarında bir artış kaçınılmaz oldu. Bir çok mangal çeşidimiz var ama satışımız geçtiğimiz yıllara göre malesef düşük. Korona virüs sürecinde buna da şükür ediyoruz. İnşallah kısa zamanda virüsten kurtulur, çarşımız da eski günlere döner" dedi.

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